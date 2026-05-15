A është lodhur më në fund Putin nga lufta në Ukrainë?
Presidenti rus, Vladimir Putin ka lënë të kuptohet se lufta në Ukrainë mund të jetë duke iu afruar fundit, duke shkaktuar debate të reja mbi qëndrimin e Moskës dhe të ardhmen e konfliktit.
Sipas analizave dhe deklaratave të fundit, Putin ka thënë se “mendon se situata po i afrohet fundit”, megjithëse thekson se lufta mbetet ende një çështje serioze dhe e ndërlikuar.
Kjo deklaratë ka ardhur në një moment kur Rusia po përballet me presion të shtuar ekonomik, ushtarak dhe politik, si brenda vendit ashtu edhe në arenën ndërkombëtare, shkruajnë mediat.
Analistët vlerësojnë se këto sinjale mund të lidhen me përpjekje diplomatike ose me testimin e reagimeve të Perëndimit, pasi Moska vazhdon të mbajë qëndrime të ashpra për kushtet e saj në negociata.
Në të njëjtën kohë, situata në frontin e luftës mbetet e paqëndrueshme, me Ukrainën që vazhdon rezistencën dhe përdorimin e teknologjive të reja ushtarake, përfshirë dronët.
Nga ana tjetër, Rusia përballet me vështirësi në mobilizim dhe me rritje të pakënaqësisë së brendshme, ndërsa ekonomia po ndjen gjithnjë e më shumë efektet e sanksioneve.
Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se pavarësisht sinjaleve për “fund të mundshëm”, konflikti ende nuk tregon shenja të qarta për një zgjidhje të afërt.
Sipas tyre, çdo ndryshim në qëndrimin e Kremlinit duhet parë me kujdes, pasi situata mund të ndryshojë shpejt në varësi të zhvillimeve në terren dhe negociatave ndërkombëtare. /Telegrafi/