Rafineria e naftës në Krai Krasnodar të Rusisë përfshihet nga flakët pas sulmit me dron
Një zjarr në rafinerinë e naftës Ilsky të Rusisë në rajonin jugor të Krasnodarit është shuar pas një sulmi me dron ukrainas gjatë natës, thanë autoritetet lokale të martën, pjesë e fushatës së Kievit për të lënë ekonominë ruse pa të ardhura nga nafta.
Kiev ka synuar sistematikisht infrastrukturën energjetike të Rusisë, në një përpjekje për të kufizuar aftësinë e Moskës për të financuar luftën e saj më shumë se katërvjeçare në Ukrainë në një kohë me çmime të larta globale të naftës, transmeton Telegrafi.
Shtabi i Përgjithshëm ukrainas, i cili e ka goditur vazhdimisht rafinerinë Ilsky këtë vit, konfirmoi se e kishte goditur përsëri, duke thënë se objekti prodhonte karburant për ushtrinë ruse që lufton në Ukrainë.
Nuk ishte menjëherë e qartë nëse operacionet e rafinerisë së orientuar drejt eksportit ishin ndërprerë ose nëse kishte viktima. Rafineria Ilsky ka një kapacitet prej rreth 138,000 fuçi në ditë.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha të hënën se forcat e tij kishin goditur 15 rafineri ruse të naftës në sulme të shumta midis janarit dhe majit, duke krijuar mungesa të karburantit në Krime dhe rajone të tjera të mbajtura nga Rusia. /Telegrafi/