Trump: Mund të pranojmë një ndalim 20-vjeçar të programit bërthamor të Iranit
Presidenti amerikan, Donald Trump ka deklaruar se mund të mbështesë një marrëveshje që do të ndalte aktivitetin bërthamor të Iranit për një periudhë 20-vjeçare, duke theksuar se garancitë nga Teherani duhet të jenë të besueshme dhe të zbatueshme.
“20 vjet janë të mjaftueshme. Por niveli i garancisë nga ana e tyre… duhet të jetë një periudhë reale prej 20 vitesh”, tha Trump gjatë një deklarate për mediat.
Komentet e liderit amerikan vijnë në një kohë tensionesh të vazhdueshme lidhur me programin bërthamor të Iran dhe përpjekjeve ndërkombëtare për të arritur një marrëveshje të re mbi kufizimin e aktiviteteve atomike të Teheranit.
Trump nuk dha detaje konkrete mbi formën e mundshme të marrëveshjes, por deklarata e tij sugjeron një qasje më fleksibile krahasuar me qëndrimet e mëparshme të ashpra ndaj Iranit.
Çështja e programit bërthamor iranian mbetet një nga temat kryesore në politikën e jashtme amerikane dhe në marrëdhëniet mes Uashingtonit dhe Teheranit.
Ndryshe, SHBA-ja dhe Irani kanë arritur kohë më parë një armëpushim pa afat të caktuar pas disa javësh lufte. /Telegrafi/