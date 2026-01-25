Donna Dafi prezanton “Primadonna” në Paris, projekti që pritet të dominojë 2026-ën
Këngëtarja, Donna Dafi, ka ndezur rrjetet sociale me pamje tërheqëse nga Parisi, ku po punon për promovimin dhe videoklipin e projektit të saj më të ri, “Primadonna”, që do të publikohet më 30 janar 2026.
E rrethuar nga luksi, moda dhe atmosfera e veçantë parisiane, Donna shfaqet ekstravagante, elegante dhe provokuese, duke treguar se ky projekt nuk është thjesht një këngë, por një eksperiencë vizuale dhe emocionale.
Një nga detajet më të diskutueshme ka qenë përdorimi i fragmenteve nga kënga ikonike e Eli Farës, “Rrugës i trishtuar, dikush po ecën”, gjë që ka ngjallur kureshtje tek fansat.
Në Instagram, këngëtarja ka lënë një mesazh enigmatik: “Fjalët që m’i tha drejt e n' fytyrë më shkuan drejt e n'zemër”, duke lënë të kuptohet se “Primadonna” mund të jetë një rrëfim shumë personal për të.
Parisi e ka ndier tashmë ndikimin e saj, showbiz-i është në pritje, dhe publiku po numëron ditët për debutimin e projektit. /Telegrafi/