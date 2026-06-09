'Rory Gilmore' rikthehet në qendër të vëmendjes, Alexis Bledel bën një paraqitje të rrallë publike në moshën 44-vjeçare
Alexis Bledel, e njohur për rolin e Rory Gilmore në serialin e famshëm “Gilmore Girls”, bëri një paraqitje të rrallë publike në moshën 44-vjeçare gjatë premierës së filmit të saj më të ri, “Ponderosa”, në Festivalin Tribeca 2026 në New York.
Aktorja, e cila u bë e famshme në mbarë botën kur ishte vetëm 19 vjeçe, u shfaq elegante me një fustan sateni në ngjyrë të verdhë dhe të zezë, duke tërhequr vëmendjen e fotografëve në tapetin e kuq.
Pas suksesit të madh të “Gilmore Girls”, Bledel ndërtoi një karrierë të suksesshme me role në filma si “Tuck Everlasting” dhe “The Sisterhood of the Traveling Pants”, ndërsa më vonë fitoi vlerësime edhe për interpretimin e saj në serialin “The Handmaid’s Tale”.
“Ponderosa” shënon rikthimin e saj në ekranin e madh pas filmit “Crypto” të vitit 2019.
Filmi trajton marrëdhënien mes një nëne dhe djalit të saj, duke kombinuar elemente komedie, drame dhe horror, shkruan DailyMail.
Megjithëse vazhdon të mbajë një profil të ulët larg mediave, paraqitja e Alexis Bledel në Tribeca ngjalli nostalgji te fansat e “Gilmore Girls”, të cilët e kujtojnë ende si Rory Gilmore, një nga personazhet më të dashur të televizionit. /Telegrafi/