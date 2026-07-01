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Rap-artisti i njohur, Don Xhoni, ka zbuluar detajet e albumit të tij më të ri, i cili do të publikohet më 2 korrik.

Projekti përfshin gjithsej 10 këngë, duke sjellë bashkëpunime me emra të njohur të skenës muzikore si Vinz, Stealth dhe Gzuz.

Foto: Instagram

Lista e këngëve është si vijon:

100%

Prada

Black Terror

Ghetto (ft. Vinz, Stealth)

BBB

Obsession

Yoyo (ft. Gzuz)

Texting

Sexy Mama

Anxhelina

Lajmin e ka bërë të ditur vetë reperi përmes një postimi në rrjetet sociale, saktësisht në Instagram.

"Koha me fol veprat. 100% prej meje, per juve. Me 2 Korrik tona ant. Loja mbaroi", ka shkruar ai.

Njoftimi ka ngjallur reagime të shumta nga fansat, të cilët presin me padurim publikimin e albumit dhe projektet e reja që Don Xhoni ka përgatitur. /Telegrafi/

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