Don Xhoni merr vëmendje me një tjetër video krah Daut Haradinajt
Rap-artisti i njohur shqiptar, Don Xhoni, ka ngacmuar ndjekësit këto ditë me disa video të shkurtra në TikTok.
Ai solli video me Adelina Ismailin, Gani Gecin, Meriton Mjekiqin, Vedat Bajramin dhe Elijona Binakajn.
E në fund publikoi një video edhe me ish-deputetin e Aleancës, Daut Haradinajn.
Foto: Instagram
E këto duket se kanë të bëjnë me projektin e ri të këngëtarit, që thuhet se do të jetë një album.
I njëjti siç shihet po zgjedh forma të veçanta e personazhe të njohur për të bërë diçka ndryshe nga të tjerët.
Se çfarë saktësisht do të sjellë për publikun mbetet për t'u parë ditëve në vazhdim.
Don Xhoni vazhdon të jetë një nga emrat më të pëlqyer në skenën muzikore shqiptare. /Telegrafi/
@bigdonxhoni Gjenerali
♬ original sound - DON XHONI
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