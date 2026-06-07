"Do të takohemi së shpejti në Evropë" - postimi i fundit i Fatjon Bunjakut i cili u nda tragjikisht nga jeta
Futbolli shqiptar dhe ai kosovar janë zhytur në zi pas lajmit tragjik për ndarjen nga jeta të futbollistit të Elbasanit, Fatjon Bunjaku. 22-vjeçari humbi jetën në një aksident automobilistik që ndodhi pas mesnatës në aksin Prishtinë – Mitrovicë, duke lënë pas dhimbje të madhe te familjarët, miqtë dhe e gjithë bota e futbollit.
Teksa shumëkush ende nuk po e beson lajmin e hidhur, në rrjetet sociale po shpërndahet postimi i fundit i sulmuesit, një mesazh plot optimizëm dhe shpresë për të ardhmen, i publikuar vetëm pak ditë më parë pas përfundimit të sezonit me Elbasanin.
Në atë postim, Bunjaku falënderonte tifozët për mbështetjen dhe shprehte entuziazmin për aventurën evropiane që e priste me klubin shqiptar.
"Faleminderit për këtë super mbështetje tifozat verdheblu. Do të takohemi së shpejti edhe në arenën evropiane", kishte shkruar ai.
Sot, këto fjalë marrin një kuptim krejtësisht tjetër dhe shumë më të dhimbshëm për të gjithë ata që e njohën.
Fatjon Bunjaku iu bashkua Elbasanit verën e kaluar, duke qenë pjesë e një sezoni të suksesshëm që i siguroi skuadrës pjesëmarrjen në garat europiane. Më herët, ai kishte luajtur për Trepçën, Phoenixin, Lirinë, Gjilanin dhe Malishevën, ndërsa kishte veshur me krenari edhe fanellën e Kosovës U19 dhe U21.
Ndarja e tij e parakohshme ka tronditur komunitetin sportiv, ndërsa postimi i fundit mbetet një kujtim prekës i një futbollisti të ri, me ëndrra të mëdha, të cilat u ndërprenë tragjikisht shumë herët. /Telegrafi/