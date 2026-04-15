Sulmuesi i Barcelonës, Raphinha, kritikoi gjykimin pas eliminimit të skuadrës së tij nga Atletico Madrid në çerekfinale të Ligës së Kampionëve, të martën.

Raphinha, i cili nuk luajti për shkak të një dëmtimi në tendinën e pasme të kofshës, bëri gjithashtu gjeste ndaj tifozëve të Atleticos pas ndeshjes, duke lënë të kuptohet se skuadra madrilene do të eliminohet në raundin e ardhshëm.

Ai gjithashtu bëri me duar një shenjë që nënkuptonte “vjedhje” në drejtim të turmës në stadiumin 'Metropolitano Stadium'.

Barcelona fitoi 2-1 në ndeshjen e kthimit, por kjo nuk mjaftoi për të përmbysur humbjen 2-0 në shtëpi një javë më parë.

Në ndeshjen e parë, Pau Cubarsi u ndëshkua me karton të kuq që në pjesën e parë, ndërsa në sfidën e kthimit, Eric Garcia u përjashtua në minutën e 79-të.

Barcelona u ankua gjithashtu për disa vendime të tjera të gjyqtarëve në të dyja ndeshjet.

Klubi paraqiti një ankesë në UEFA për një penallti të mundshme në favor të saj në ndeshjen e parë, ndërsa lojtarët pretenduan për një tjetër penallti edhe në sfidën e kthimit.

Hansi Flick konfirmon planin e ardhshëm të Barcelonës pas eliminimit nga Liga e Kampionëve

Trajneri i Barcelonës, Hansi Flick, kishte kritikuar gjykimin pas ndeshjes së parë, por pas takimit të kthimit deklaroi se nuk dëshironte të fliste për gjyqtarët.

Ai theksoi se skuadra e tij meritonte më shumë fat bazuar në paraqitjen që bëri në fushë.

