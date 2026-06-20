“Do ta sillja te Spanja menjëherë”, De la Fuente i mahnitur nga ylli i Argjentinës
Përzgjedhësi i Spanjës, Luis de la Fuente, ka deklaruar se Julian Alvarez është lojtari i kombëtares argjentinase që do ta sillte menjëherë në kombëtaren spanjolle, një vendim që vjen disa vite pasi ai kishte habitur opinionin futbollistik duke e votuar sulmuesin në çmimet FIFA "The Best" 2022, përpara Lionel Messit.
Tekniku i ”Furisë së Kuqe” ka qenë prej kohësh admirues i talentit nga Amerika e Jugut, i cili aktualisht udhëheq sulmin e Atletico Madridit, duke e konsideruar atë si pjesën e munguar të projektit të tij për kombëtaren kampione të Evropës.
Trajneri spanjoll nuk ka hezituar kurrë të shprehë preferencat e tij taktike, ndërsa deklarata e tij e fundit për sulmuesin e Atlético Madridit ka ngjallur reagime në botën e futbollit ndërkombëtar.
Gjatë një interviste për COPE, ai u pyet se cilin yll botëror do të donte më shumë të natyralizonte ose ta sillte në kombëtaren e Spanjës. Pa hezitim, ai u përgjigj duke përmendur Alvarezin.
Ai theksoi se profili i 26-vjeçarit i përshtatet në mënyrë perfekte filozofisë së tij të lojës, duke sugjeruar se ai do të shkëlqente në skemën aktuale të skuadrës.
“Ai është një lojtar fantastik. Nuk kam gabuar kur e kam votuar në të kaluarën. Sipas idesë sime, Julian do të përshtatej në mënyrë perfekte; do të ishte një futbollist shumë i rëndësishëm”, u shpreh De la Fuente.
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Kjo nuk është hera e parë që trajneri spanjoll shfaq admirim të hapur për ish-sulmuesin e Manchester Cityt.
Pas triumfit të Argjentinës në Kupën e Botës në Katar, votimi i tij në çmimet e FIFA-s kishte shkaktuar debat të madh ndërkombëtar, pasi kishte anashkaluar disa emra legjendarë të futbollit.
Megjithatë, De la Fuente ka konfirmuar se besimi i tij në cilësitë elitare të sulmuesit nuk ka ndryshuar as pas viteve.