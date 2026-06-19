“Jam lojtar, më lini”, momenti i sikletshëm në kampin e Spanjës, rojet e sigurisë nuk e njohin yllin e kombëtares
Një nga momentet më të pazakonta dhe komike të Kupës së Botës 2026 ka ndodhur në kampin stërvitor të Spanjës në Tennessee, ku sulmuesi i kombëtares, Borja Iglesias, u përball me një situatë të papritur përpara se të bashkohej me shokët e skuadrës.
Sipas pamjeve të publikuara nga El Chiringuito, futbollisti 33-vjeçar u ndalua nga stafi i sigurisë pranë hyrjes së kompleksit stërvitor dhe nuk u lejua fillimisht të hynte në ambientet e ekipit.
Arsyeja ishte sa e thjeshtë aq edhe e pabesueshme: punonjësit e sigurisë nuk e njohën lojtarin spanjoll dhe dyshuan në identitetin e tij.
Iglesias u përpoq t'u shpjegonte rojeve se ishte pjesë e kombëtares së Spanjës dhe se duhej të hynte në kamp, por fjalët e tij nuk mjaftuan për t'i bindur.
😂 La ANÉCDOTA más SURREALISTA de BORJA IGLESIAS.
🇪🇸 El delantero de la selección no podía entrar al centro de entrenamiento... porque no le reconocían. pic.twitter.com/8OI833Um8y
— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 18, 2026
"Jam sulmues i ekipit kombëtar, duhet të hyj brenda", raportohet se u tha ai punonjësve të sigurisë.
Megjithatë, procedurat e sigurisë vazhduan dhe futbollisti u detyrua të priste derisa të kryheshin verifikime shtesë.
Vetëm pas disa telefonatave dhe konfirmimeve nga personat përgjegjës, Iglesias mori lejen për të hyrë dhe për t'iu bashkuar pjesës tjetër të skuadrës.
Ngjarja u përhap me shpejtësi në rrjetet sociale, ku videoja u bë virale dhe shkaktoi reagime të shumta nga tifozët./Telegrafi/