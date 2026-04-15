DJ Geek i propozon partneres në ishujt Maldive
DJ Geek dhe e dashura e tij, Olsa Berani, po shijojnë pushimet në ishujt Maldive.
Çifti ka qenë aktiv në rrjete sociale duke publikuar momente të bukura së bashku.
Së fundmi u bë e ditur se ai i ka propozuar partneres së tij në po këtë vend të mahnitshëm.
Foto: Instagram
Propozimi siç bëjnë me dije u bë më 12 prill, pak ditë më parë, në një ambient romantik.
Ata tashmë kanë zyrtarizuar raportin e tyre, të nisur kohë më parë.
Foto: Instagram
Kjo është lidhja e radhës publike e DJ Geek pas ndarjes nga këngëtarja Dafina Zeqiri.
Sidoqoftë, kjo 'PO' e marrë nga partnerja, tregon se marrëdhënia është serioze dhe po ecën drejt një jete të re. /Telegrafi/
Foto: Instagram
Foto: Instagram
