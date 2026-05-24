Dita e ndeshjeve në Superligë: Derbi luhet në Gjilan, pesë skuadra në luftë për t'i ikur barazhit
Albi Mall Superliga e Kosovës ka ardhur në fund dhe sot (e diel) do të zhvillohet xhiro e 35-të apo e parafundit në elitën e futbollit kosovar.
Kampioni është vendosur,edhe dy skuadrat që do të bien nga Superligë dhe dy të tjera që shkojnë në Evropë.
Por lufta më e madhe këto dy xhiro është për t'i ikur barazhit, ku skuadrat si Prishtina,Gjilani, Dukagjini, Drenica dhe Llapi po tentojnë t'i shmangen pozitës së tetë.
Të gjitha ndeshjet e xhiros së 35-të zhvillohen të dielën, teksa në Gjilan luhet derbi i qytetit Drita - Gjilani, ku kampionët e rinj të Kosovës do të marrin edhe trofeun.
Sfidë interesante zhvillohet edhe në Suharekë, me Ballkanin që pret Prishtinën, derisa Dukagjini luan në udhëtim te Prishtina e Re.
Llapi në 'Zahir Pajaziti' pret Malishevën,ndërsa Drenica takohet me Ferizajn.
Të gjitha duelet e xhiros së 35-të zhvillohen të dielën me fillim nga ora 16:00.