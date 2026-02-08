Diplomatja norvegjeze jep dorëheqjen për shkak të "lidhjeve me Jeffrey Epstein"
Ministria e Jashtme e Norvegjisë tha të dielën se një ambasadore e shquar, Mona Juul, do të jepte dorëheqjen për shkak të një "dështimi serioz të gjykimit" në lidhje me lidhjet me Jeffrey Epstein, pjesë e një skandali në rritje në vendin nordik dhe në të gjithë Evropën.
Ministria më parë këtë javë e pezulloi Juul nga pozicioni i saj si ambasadore në Jordani dhe Irak në pritje të një hetimi të brendshëm për lidhjet me Epstein, të gjetura në një grup të madh dosjesh të publikuara nga qeveria e Shteteve të Bashkuara.
"Kontakti i Juul me sulmuesin seksual të dënuar Epstein ka treguar një dështim serioz të gjykimit. Rasti e bën të vështirë rindërtimin e besimit që kërkon roli", tha ministri i Jashtëm i Norvegjisë, Espen Barth Eide në një deklaratë.
Juul, 66 vjeçe, një ish-ministëre e qeverisë, më parë përfaqësoi Norvegjinë si ambasadore në Izrael, Britani dhe në Kombet e Bashkuara.
Një avokat që përfaqësonte Juul tha se ajo kishte dhënë dorëheqjen vullnetarisht pasi situata aktuale e bënte të pamundur për të kryer punën e saj.
"Mona Juul do të vazhdojë të bashkëpunojë plotësisht me Ministrinë e Punëve të Jashtme për të ndihmuar në sigurimin që të gjitha faktet përkatëse në këtë çështje të dalin në dritë", ka thënë avokati i saj Thomas Skjelbred në një deklaratë. /Telegrafi/