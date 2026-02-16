Digjet baza ruse në Mariupol të Ukrainës
Në Mariupolin ukrainas të pushtuar nga ushtria ruse, një bazë ruse po digjet aktualisht në vendbanimin Richkove në rrethin Livoberezhnyi.
Sipas Ukrinform, Petro Andriushchenko, kreu i Qendrës për Studimin e Pushtimit, e deklaroi këtë në Telegram dhe publikoi një video përkatëse nga qyteti.
"Mariupol, rrethi Livoberezhnyi. Një bazë ruse po digjet. Papritmas", shkroi Andriushchenko nën video, transmeton Telegrafi.
Siç raportoi më parë Ukrinform, në mars të vitit 2024 një zjarr shpërtheu pranë një baze ushtarake ruse në Mariupol.
Kjo nuk është hera e parë që autoritetet ruse tentojnë të mbulojnë humbjet në vijën e frontit – duke tentuar t’ia servojnë popullit rus një tregim krejt tjetër për luftën në Ukrainë. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals