Sean Combs, i njohur si Diddy, po kundërshton dënimin e tij në një gjykatë federale apeli, pasi u dënua me 50 muaj burg për akuza që lidhen me transportimin e personave për prostitucion sipas ligjit Mann.

Ai ishte shpallur i pafajshëm për akuza më të rënda si trafikim seksual dhe organizatë kriminale.

Avokatët e tij argumentojnë se dënimi është i tepruar dhe i padrejtë, pasi është bazuar edhe në sjellje që lidhen me akuza për të cilat ai u shpall i pafajshëm.

P.Diddy

Sipas tyre, kjo cenon besimin në sistemin e drejtësisë dhe përbën një “shtrembërim të drejtësisë”.

Ata gjithashtu pretendojnë se dënimi është shumë më i lartë se mesatarja për raste të ngjashme.

Mbrojtja ka ngritur edhe argumente të tjera, duke thënë se disa regjistrime intime përbëjnë përmbajtje të mbrojtur nga liria e shprehjes dhe kanë kërkuar interpretim më të ngushtë të ligjeve për prostitucionin.

Apeli synon ose rrëzimin e dënimit, ose rikthimin e çështjes për një rivlerësim të dënimit.

Aktualisht, Combs po vuan dënimin në një burg federal në New Jersey dhe pritet të lirohet në prill të vitit 2028.

YjetMagazina