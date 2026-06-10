Billy Ray Cyrus flet për periudhat sfiduese në jetë: Kur je në fund të shkëmbit, është e vetmja mënyrë për t'u ngjitur
Në një intervistë të re, muzikanti amerikan Billy Ray Cyrus foli për udhëtimin e tij muzikor, por edhe për periudhat sfiduese të jetës së tij.
Në një intervistë për People, ai përmendi një periudhë në të cilën nuk punoi për një kohë të gjatë.
"E kuptova që tani po punoj. Duhet të kesh kujdes se çfarë kërkon," tha ai.
Cyrus u bë i njohur me suksesin e këngës së tij "Achy Breaky Heart" nga albumi i tij "Some Gave All", kur vendosi të linte alkoolin.
"Unë jam personi më i kthjellët. Piva shumë deri në vitin 1992 dhe thjesht ndalova. Pas 10 vitesh dështimi dhe refuzimi, më në fund sigurova një kontratë diskografike dhe ai zë i brendshëm më tha: 'Kjo do të ndodhë, por duhet të ndalosh së piri'. Kështu që thjesht ndalova", tha ai.
Një vit më vonë, ai u martua me Tish Cyrus, me të cilën ka fëmijë, Miley, Braison dhe Noah, përveç fëmijëve të Tish, Brandi dhe Trace, dhe ka një djalë, Christopher, nga një marrëdhënie e mëparshme. Ai dhe Tish kishin qenë të martuar me ndërprerje, kështu që divorci i tyre dukej i pashmangshëm dhe ata u divorcuan në vitin 2022.
"Ndonjëherë ndryshimi është i frikshëm dhe unë do të bëj gjërat e gabuara për një kohë të gjatë sepse kam frikë nga ndryshimi. Kur më në fund mbledh guximin, atëherë marr një vendim dhe nuk ka më kthim pas. Mendoj se ndonjëherë është mirë për të gjithë që thjesht t'i lëmë disa gjëra të ikin", tha ai.
Pas pandemisë dhe divorcit, ai u martua dhe më pas u divorcua nga këngëtarja australiane Johanna Rosie Scholem brenda shtatë muajsh. Pas kësaj, ai gjeti harmoni me fëmijët e tij.
"Kur je në fund të shkëmbit, kjo është e vetmja mënyrë për t'u ngritur. Jeta është një seri përshtatjesh dhe mendoj se familja ime e ka ditur gjithmonë këtë. Ne të gjithë kemi kaluar shumë. E kaluara ka mbaruar. E ardhmja është ajo që kemi dhe duhet të shohim përpara", tha ai.
Pas gati 40 vitesh në industrinë e muzikës, Cyrus mendonte se do të tërhiqej së shpejti, por thotë se ka gjetur frymëzim për të provuar gjithçka që jeta ka për të ofruar.
"Çfarë mund të kërkoj më shumë? Nuk kam asgjë për të cilën të ankohem. Më pëlqen mënyra se si duket gjithçka tani, më në fund kam gjetur një vend ku jam i lumtur", tha ai. /Telegrafi/