Bill Gates dëshmoi para Kongresit amerikan për lidhjet me Epstein
Bashkëthemeluesi i Microsoftit, Bill Gates, deklaroi para Komitetit të Mbikëqyrjes së Dhomës së Përfaqësuesve, i cili po heton rastin Jeffrey Epstein, se ai nuk ka viktimizuar kurrë askënd dhe se takimet me të ishin një “gabim serioz në gjykim”.
Gates po përballet me pyetje për marrëdhënien e tij me financuesin e ndjerë, në një nga seancat më të rëndësishme që komiteti ka zhvilluar që nga fillimi i hetimeve për mënyrën se si autoritetet e trajtuan rastin e shkelësit seksual të njohur, raporton ABC News.
“Nuk kam parë kurrë dhe nuk kam pasur asnjë shenjë se Epstein ishte i përfshirë në aktivitete kriminale në vazhdim. Nuk kam qenë kurrë në ishullin e tij, në fermën apo në shtëpinë e tij në Florida. Nuk kam viktimizuar askënd”, thuhet në deklaratën e përgatitur që Gates dha gjatë dëshmisë me dyer të mbyllura.
Gates tha se Epstein kishte tentuar të “zhvillonte një marrëdhënie personale” me të, por shtoi se fokusi i tij ishte ta përdorte Epsteinin për të tërhequr donatorë të rinj për iniciativat globale shëndetësore të fondacionit të tij.
“Kontaktet e mia me Epstein filluan me një numër të kufizuar takimesh fillestare – tre në vitin 2011 dhe dy në 2012 – gjatë të cilave kam folur për qëllimet e punës sime. Bisedat më të zgjeruara filluan në 2013 dhe 2014”, tha miliarderi amerikan, shkruan abcnews.
Ai shtoi se diskutimet ishin përqendruar në mënyra për të strukturuar donacione, si fondet e këshilluara nga donatorët dhe përfshirjen e individëve që Epstein pretendonte se ishin të interesuar për kontribute të mëdha.
Gates tha se ai ishte në dijeni të “disa problemeve të mëparshme ligjore” të Epsteinit, por nuk e kishte kuptuar plotësisht “shkallën e krimeve të tij”. Ai gjithashtu i tha komitetit se Epstein kishte marrë “informacione të ndjeshme për jetën e tij personale”, përfshirë tradhtinë bashkëshortore gjatë martesës me Melinda French Gates.
“Këto lidhje nuk kishin lidhje me bashkëpunimin tim me Epsteinin, por ishin të dhimbshme për familjen time. Siç mund të shihet tani nga dokumentet e publikuara, Epstein u përpoq ta përdorte këtë informacion për të më detyruar të bashkëpunoja përsëri, por nuk ia doli”, pohoi ai.
Para dëshmisë, Gates tha se “shpresoj që dëshmia ime të jetë e dobishme për punën e rëndësishme të komitetit në kërkimin e drejtësisë për viktimat”.
Kryetari i komitetit, James Comer, tha se ka kërkuar gjithashtu dëshminë e zyrtarëve të tjerë dhe se po kërkohet të kuptohet nëse Epstein mund të ketë përdorur rrjetin e tij për të shantazhuar persona të fuqishëm.
Lidhja e Gates me Epstein ka ndikuar në imazhin e tij publik dhe fondacionin e tij. Sipas raportimeve, Epstein kishte përdorur informacion për jetën personale të Gates në përpjekje për ta rikthyer në bashkëpunim.
Melinda French Gates ka deklaruar se divorci i saj me Bill Gates në vitin 2021 ishte pjesërisht i ndikuar nga kjo çështje, duke e përshkruar atë si një periudhë “shumë, shumë të dhimbshme”. /Telegrafi/
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