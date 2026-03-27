Dhuratë e papritur për ditëlindje, gruaja fiton lotarinë
Një grua nga Maryland festoi ditëlindjen duke blerë një biletë lotarie Fast Play High Roller Jackpot që i fitoi asaj një çmim prej 50,000 dollarësh.
Lojtarja, e identifikuar si Alicia, tha se një udhëtim me kunatën e saj për ditëlindjen e 40-të u anulua, kështu që ajo u ndal në dyqanin Quick Shop për të blerë një biletë lotarie.
Ajo fitoi një biletë gërvishtëse prej 50 dollarësh dhe përdori një pjesë të parave për të blerë dy bileta prej 10 dollarësh.
Fillimisht ajo mendoi se kishte fituar 10,000 dollarë nga njëra prej biletave, por duke e skanuar zbuloi se në fakt kishte fituar një dhuratë për ditëlindje prej 50,000 dollarësh.
Fituesja tha se paratë e çmimit të saj do të shkojnë për të paguar faturat dhe për të bërë pushime më vonë këtë vit. /Telegrafi/