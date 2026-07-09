Dhurata Dora konfirmon bashkëpunimin me DJ Snake, kënga e re publikohet këtë javë
Këngëtarja shqiptare, Dhurata Dora, ka konfirmuar një nga bashkëpunimet më të mëdha të karrierës së saj deri më tani.
Artistja do të sjellë një projekt të ri muzikor me producentin dhe DJ-në e njohur ndërkombëtarisht, DJ Snake.
Lajmin e ka bërë të ditur vetë Dhurata përmes rrjeteve sociale, duke zbuluar se kënga e re do të publikohet të premten në orën 18:00.
Bashkëpunimi mes dy artistëve ka ngjallur interes të madh te fansat, pasi DJ Snake është një nga emrat më të njohur të skenës elektronike botërore, me hite që kanë dominuar listat ndërkombëtare dhe bashkëpunime me yje të muzikës globale.
Ndërkohë, Dhurata vazhdon të jetë një nga artistet shqiptare më të suksesshme në tregun ndërkombëtar.
Ajo ka ndërtuar një karrierë të fuqishme me këngë të shumta që kanë arritur miliona dëgjime në platformat muzikore dhe ka bashkëpunuar me emra të njohur të skenës vendore dhe ndërkombëtare.
Ky projekt pritet të jetë një tjetër hap i rëndësishëm për këngëtaren, e cila po vazhdon të zgjerojë praninë e saj në skenën globale të muzikës. /Telegrafi/