Dhjetëra mijëra njerëz vënë bast për lotët e Ronaldos pas het-trikut të Messit
Fitorja dërrmuese 3-0 e Argjentinës kundër Algjerisë, në mëngjesin e hershëm të kësaj të mërkure, më 17 qershor, ka rindezur debatin midis tifozëve të futbollit në lidhje me lojtarin më të mirë midis Lionel Messit dhe Cristiano Ronaldos.
Ndërsa argjentinasi i njohur si ‘La Pulga’ shënoi një tregolësh, sulmuesi 41-vjeçar portugez pritet me padurim të japë një përgjigje në fushë.
Sipas informacioneve nga RMC Sport, lojtarët e basteve në Polymarket po vënë bast më shumë për lotët e legjendës portugeze.
Ronaldo duke vajtuar pas eliminimit nga Kupa e Botës 2022
Në total, media sportive zbulon se 86,000 njerëz kanë vënë bast për lotët e Cristiano Ronaldos.
Ndërsa Ronaldo shpërtheu në lot gjatë eliminimit të Portugalisë nga Kupa e Botës 2022, shumë besojnë se skenari do të ndodhë përsëri në Shtetet e Bashkuara gjatë këtij edicioni të ri që është duke u zhvilluar aktualisht. /Telegrafi/