Dëshiron të flesh më mirë? Ekspertët zbulojnë kohën më të mirë të ditës për të marrë magnez
Magnezi ka fituar një popullaritet të madh tek njerëzit që kërkojnë mënyra më natyrale për të fjetur më mirë. Ky mineral përmendet shpesh në rrjetet sociale, ku shumë persona tregojnë për efektet pozitive që ka pasur në gjumin e tyre.
Ndryshe nga disa pretendime të tjera për shëndetin në rrjetet sociale, ekzistojnë të dhëna që mbështesin përdorimin e magnezit për gjumë më të mirë. Studimet sugjerojnë se magnezi ndihmon në qetësimin e sistemit nervor dhe relaksimin e muskujve. Ai gjithashtu mund të mbështesë ritmin cirkadian, duke ndihmuar trupin të flejë në kohën e duhur.
“Rreth 50% e popullsisë nuk e arrin sasinë e rekomanduar ditore të magnezit,” thotë Dr. W. Christopher Winter, neurolog dhe specialist i gjumit. “Kjo mungesë e lehtë nuk do të thotë domosdoshmërisht se ka një problem mjekësor, por ia vlen të merret në konsideratë.”
Mënyra më e sigurt për të kuptuar nëse keni mungesë magnezi është të bëni analiza. Nëse ju dhe mjeku juaj keni përcaktuar se keni nivele të ulëta dhe mund të përfitoni nga suplementet, është e rëndësishme të dini si t’i përdorni sa më mirë.
Koha më e mirë për të marrë magnez për gjumë
Çdo person është i ndryshëm, por ekziston një rregull i përgjithshëm: magnezi rekomandohet të merret 1–2 orë para gjumit. Kjo ndihmon që të përfitoni nga efektet qetësuese dhe të shmangni shqetësimet e mundshme në stomak para gjumit.
Disa njerëz mund ta marrin edhe 30 minuta para gjumit, por është e rëndësishme të shihni si reagon trupi juaj.
Gjithashtu, kombinimi i magnezit me një rutinë të rregullt gjumi mund të japë rezultate më të mira sesa përdorimi i suplementit vetëm.
Si ndihmon magnezi në gjumë
Magnezi mund të përmirësojë gjumin në disa mënyra:
Ndihmon në relaksimin e muskujve;
Qetëson sistemin nervor;
Rregullon nivelet e GABA (një neurotransmetues që ndihmon në përgjumje);
Ndihmon në prodhimin e melatoninës (hormoni i gjumit);
Në përgjithësi, magnezi luan një rol të rëndësishëm në fillimin dhe ruajtjen e gjumit.
Cili lloj magnezi është më i mirë?
Ekzistojnë forma të ndryshme të magnezit, por për gjumë zakonisht rekomandohet magnez glicinat.
Ky lloj përthithet mirë nga trupi dhe ka më pak gjasa të shkaktojë probleme me tretjen, ndryshe nga forma të tjera si magnezi oksid, hidroksid apo citrat, të cilat shpesh përdoren për kapsllëk.