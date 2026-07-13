“Deco bëri punë të shkëlqyer”, Joan Laporta konfirmon transferimin e ri të Barcelonës
Barcelona ka konfirmuar zyrtarisht se është shumë pranë kompletimit të transferimit të sulmuesit anësor të Borussia Dortmundit, Karim Adeyemi.
Presidenti i klubit katalunas, Joan Laporta, bëri të ditur se reprezentuesi gjerman do t'i bashkohet Barcelonës, teksa marrëveshja parashikon pagesën e 22 milionë eurove menjëherë, plus edhe 9 milionë euro të tjera në formë bonusesh të lidhura me performancën.
Po ashtu, Borussia Dortmundi ka siguruar edhe 35 për qind të fitimit nga një shitje e ardhshme e lojtarit.
Laporta nuk e fshehu kënaqësinë për këtë transferim, duke lavdëruar edhe drejtorin sportiv Deco për punën e bërë në negociata.
"Jemi shumë të lumtur. Është një lojtar që e kemi ndjekur prej një kohe të gjatë”.
"Adeyemi është shumë i shpejtë, një lojtar shumë i mirë. Deco bëri një punë të shkëlqyer", deklaroi Laporta.
Ndërkohë, Barcelona mbetet mjaft aktive në treg ngase e do edhe yllin e Atletico Madridit Joan Laporta, kurse është pranë ta shesë sulmuesin Ferran Torres te Paris Saint-Germain./Telegrafi/