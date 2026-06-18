Debati në ekipin e Zvicrës: Freuler mbështet Xhakën pas pretendimeve 'toksike' që u shfaqën në kampin e Kupës së Botës
Mes spekulimeve në rritje rreth harmonisë së ekipit në kampin e Zvicrës për Kupën e Botës 2026, Remo Freuler ka ndërhyrë për të mbrojtur kapitenin Granit Xhaka pas raportimeve që e përshkruajnë atmosferën si "toksike".
Pas barazimit 1–1 kundër Katarit, Xhaka kërkoi standarde më të larta brenda skuadrës, duke thënë: “Mund të flisni shumë. Tani duhet të japim rezultate të mira”.
Komentet u interpretuan nga disa media si tepër të ashpra, me raportime që pretendonin se disa lojtarë ndiheshin në siklet në atë mjedis.
Freuler i hodhi poshtë me forcë këto pretendime dhe mbështeti nevojën për kritika të hapura brenda ekipit.
“Ne gjithashtu duhet të jemi kritikë. Nëse prisni të mposhtni Katarin dhe të barazoni vetëm 1-1, atëherë duhet ta shohim veten me ndershmëri”.
“Duhet të jesh në gjendje të flasësh për gjëra të ndryshme. Nëse ke problem me këtë, atëherë ndoshta je në vendin e gabuar në futboll”, ka thënë Freuler.
Zvicra tani përgatitet për ndeshjen e radhës të Kupës së Botës kundër Bosnjës dhe Hercegovinës, ndërsa vëmendja kthehet përsëri në fushë.
Ndeshja është paraparë të zhvillohet sot (e enjte) me fillim nga ora 21:00. /Telegrafi/