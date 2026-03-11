Dean Huijsen mund të rikthehet në Ligën Premier, gjiganti anglez ka gati 70 milionë euro për të
Gjiganti anglez, Liverpooli i ka vënë syrin situatës së kontratës së Dean Huijsen, qendërmbrojtësit të ri që aktualisht luan për Real Madridin.
Në moshën 20-vjeçare, lojtari spanjoll po përjeton një mori emocionesh në Bernabeu, pasi mbërriti pak para Kupës së Botës për Klube. Edhe pse mbërritja e tij shkaktoi emocione të papara për shkak të aftësive të tij teknike, roli i tij në formacionin e Real Madridit ka qenë i paqëndrueshëm kohët e fundit.
Drejtorët sportivë të Liverpoolit, gjithmonë në kërkim të mundësive për të blerë talentë të rinj, po përgatisin një ofertë financiare që është e vështirë të injorohet. Klubi anglez thuhet se është i gatshëm të shpenzojë 70 milionë euro për të bindur bordin e Real Madridit këtë verë.
Kjo ofensivë vjen pas analizimit të 28 ndeshjeve që mbrojtësi ka luajtur për ekipin Los Blancos këtë sezon. Ndërsa ai tregoi një përshtatje të shpejtë, disa pjesë të sezonit kanë ngritur dyshime të arsyeshme në lidhje me vendin e tij të përhershëm në projektin e Real Madridit.
Liverpooli beson se mbrojtësi zotëron cilësitë ideale për të pasur sukses në stilin fizik dhe kërkues të futbollit që luhet aktualisht në Angli. Aftësia e tij për të luajtur topin nga mbrapa dhe fiziku i tij imponues e bëjnë atë plotësuesin perfekt për mbrojtjen e Reds.
Lojtari, i cili kushtoi 50 milionë euro nga Bournemouth, ka një kontratë ligjore me klubin spanjoll deri në verën e vitit 2030. Megjithatë, mundësia e rikuperimit të investimit dhe marrjes së një fitimi të menjëhershëm po josh zyrat në Santiago Bernabeu për momentin.
Huijsen ka treguar me ekipin kombëtar spanjoll se ka aftësinë për të përballuar sfida të mëdha, por konkurrenca e brendshme te Real Madridi është e ashpër këto kohë. Prandaj, rrethi i lojtarit nuk do të ishte kundër një rikthimi në Angli në një rol shumë më të spikatur.
Liverpooli po monitoron nga afër çdo seancë stërvitore dhe çdo minutë që luan spanjollo-holandezi në pjesën e fundit të sezonit të ligës spanjolle. Qëllimi i tyre është të paraqesin një ofertë zyrtare sapo të hapet merkato e transferimeve për të shmangur luftërat e panevojshme të ofertave me klubet e tjera. /Telegrafi/