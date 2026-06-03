David Beckham do të marrë një yll në Hollywood Walk of Fame
Pas më shumë se dy dekadash në qendër të vëmendjes, David Beckham do të marrë një nder të madh - një yll në Hollywood Walk of Fame.
Ish-futbollisti do të marrë yllin e tij javën e ardhshme, dhe bashkëshortja e tij Victoria Beckham do të ketë një rol të veçantë në ceremoni, shkruan Hello!.
Beckhamit, do t'i dhurohet një yll në një ceremoni në Hollywood Boulevard më 12 qershor.
Gruaja e tij Victoria, një ish-anëtare e Spice Girl dhe stiliste mode, e cila ende nuk ka yllin e saj në Walk of Fame, do të jetë një nga folëset e ftuara. Ajo do të shoqërohet nga ylli i Hollywood-it dhe miku i familjes prej kohësh, Tom Cruise.
"Njohja e yllit të David Beckham në Walk of Fame të Sporteve dhe Argëtimit vjen në një kohë të përshtatshme, ndërsa Shtetet e Bashkuara përgatiten të presin Kupën e Botës FIFA", tha Ana Martinez, producente e Walk of Fame.
"Roli i Beckham në popullarizimin e futbollit në Shtetet e Bashkuara dhe ndikimi i tij i qëndrueshëm në sport, industrinë e argëtimit dhe kulturën popullore e bëjnë këtë nder veçanërisht të rëndësishëm".
Ylli i Davidit do të jetë i 2,849-ti në Hollywood Walk of Fame. Ai do t'u bashkohet atletëve si Muhammad Ali dhe Billie Jean King, të cilët janë nderuar në kategorinë e argëtimit sportiv. Për të marrë një yll, dikush duhet së pari të nominohet në njërën nga kategoritë që përfshijnë filmin, televizionin, muzikën, radion, teatrin live dhe argëtimin sportiv.