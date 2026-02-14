Dashuri në klimë të ftohtë: Fshati Olimpik Dimëror mbetet pa prezervativë pas vetëm tre ditësh
Sipas raportimit të “La Stampa”, furnizimi me prezervativë falas për atletët në Lojërat Olimpike Dimërore ka përfunduar brenda vetëm tre ditësh.
“Furnizimet mbaruan brenda vetëm tre ditësh. Na premtuan se do të arrijnë të tjera, por kush e di se kur”, ka deklaruar një atlet anonim për gazetën italiane.
Raporti fajëson organizatorët olimpikë, duke theksuar se nuk kanë qenë “veçanërisht bujarë me numrat”. Sipas artikullit, në Paris 2024 Summer Olympics atletët morën 300 mijë prezervativë – rreth dy në ditë për secilin – ndërsa për këto Lojëra Dimërore numri ishte dukshëm më i ulët, jo më shumë se 10 mijë.
Në Lojërat Olimpike Dimërore po garojnë pak më pak se 3 mijë atletë, krahasuar me rreth 10 mijë e 500 në Paris dy vite më parë.
Javën e kaluar, guvernatori i rajonit të Lombardisë, Attilio Fontana, këmbënguli se tema nuk duhet të jetë shkak për siklet.
“Po, ne ofrojmë prezervativë falas për atletët në fshatin olimpik. Nëse kjo u duket e çuditshme disave, ata nuk janë të vetëdijshëm për praktikën e vendosur olimpike. Ajo filloi në Seoul 1988 Summer Olympics për të rritur ndërgjegjësimin mes atletëve dhe të rinjve për parandalimin e sëmundjeve seksualisht të transmetueshme – një temë që nuk duhet të shkaktojë siklet”, ka shkruar ai në rrjetet sociale.
Fontana shpërndau gjithashtu një postim në Instagram të patinatores spanjolle Olivia Smart, ku ajo u tregonte ndjekësve prezervativët me logon e verdhë të Rajonit të Lombardisë.
“I gjeta. Kanë gjithçka që të duhet”, thotë ajo në videon që është bërë virale.
Ndërkohë, në fshatin olimpik nuk mungojnë aktivitetet për atletët: Një palestër e madhe, lojëra si futboll tavoline dhe air hockey, madje edhe një piano. Gjithashtu, ka makina pijesh falas të mbushura me Coca-Cola dhe smoothie të markës Innocent./Telegrafi