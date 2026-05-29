Dy pilotë vdesin në garën më të rrezikshme në botë, pista ka marrë 271 jetë gjithsej
Shoferi Daniel Ingham ka ndërruar jetë pas një aksidenti gjatë kualifikimeve për “Isle of Man TT” të mërkurën në mbrëmje. Organizatorët konfirmuan vdekjen e tij të enjten, duke e bërë atë viktimën e 271-të të garës më të rrezikshme në botë.
Kjo ishte paraqitja e parë e Ingham në TT, por ai ishte një çiklist me përvojë në pistën malore të “Isle of Man”. Ai kishte garuar në Çmimin e Madh të Manx që nga viti 2016, ku kishte arritur disa herë ngjitje në podium, dhe dy vjet më parë fitoi garën e GP për të moshuar.
“Dëshirojmë t'u shprehim ngushëllimet tona më të thella familjes, të dashurve dhe miqve të Danielit. Ngushëllimet tona të sinqerta shkojnë edhe ekipit të tij. Ai ishte një anëtar popullor dhe i respektuar i komunitetit të garave, dhe pasioni i tij për sportin ishte i dukshëm për të gjithë ata që e njihnin”, thanë organizatorët në një deklaratë.
STATEMENT: DANIEL INGHAM
The Isle of Man TT Races are deeply saddened by the passing of Daniel Ingham following an incident in yesterday evening’s qualifying session for the 2026 Isle of Man TT Races.
Një javë e shënuar nga aksidentet
Ingham është çiklist i dytë që humb jetën në “Isle of Man” këtë javë. Të dielën, një ditë para TT-së, 68-vjeçari Alan Oversby vdiq në Garat Rrugore Pre-TT Classic. Oversby ishte një veteran me 21 vjet përvojë në Pre-TT Classic, pasi kishte fituar garën e tij të parë vitin e kaluar.
Garat me rimorkio u anuluan
Organizatorët konfirmuan gjithashtu të enjten se e kanë anuluar eventin Sidecar për pjesën e mbetur të garës së këtij viti. Vendimi vjen pas dy aksidenteve të ndara që përfshinin Maria Costello dhe bashkë-pilotin Shaun Parker, si dhe vëllezërit Ryan dhe Callum Croëe. Organizatorët thanë se të katër garuesit ishin "të vetëdijshëm dhe komunikonin".
Costello është në një gjendje "serioze por të qëndrueshme", ndërsa Parker ka lëndime në gjoks, këmbë, krah dhe fytyrë. Vëllezërit Crowe, dyshja më e shpejtë në historinë e TT, janë gjithashtu ende në spital pas një incidenti të mërkurën që çoi në ndërprerjen e garës.
Tetë spektatorë u lënduan gjithashtu në një incident të veçantë këtë javë. E enjtja ishte një ditë pushimi në TT, ndërsa kualifikimet vazhduan të premten.
STATEMENT ISSUED AT 12:15 ON 28 MAY 2026
STATEMENT ON BEHALF OF THE ISLE OF MAN TT RACES
Çfarë lloj piste është kjo?
“Isle of Man TT”, ose Trofeu Turistik i Isle of Man, është kulmi i motoçiklizmit. Pista brutale dhe e pamëshirshme në ishullin me të njëjtin emër midis Britanisë së Madhe dhe Irlandës ka marrë 271 jetë njerëzish që nga viti 1907, duke e bërë atë garën më të rrezikshme në botë.
Pista nuk ka gardhe mbrojtëse. Ngasja bëhet disa centimetra larg mureve të shtëpive familjare, kanaleve dhe pemëve. Çdo gabim mund të jetë, dhe më shpesh është, fatal, por kjo është pikërisht ajo që i tërheq konkurrentët çdo vit. /Telegrafi/
