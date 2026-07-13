Dani Olmo, arkitekti i heshtur i Spanjës: Lojtari pa të cilin “La Roja” nuk do të ishte e njëjta
Spanja po vazhdon rrugëtimin e saj në Kupën e Botës 2026 dhe tashmë është vetëm një hap larg finales. Përballë saj në gjysmëfinale do të jetë Franca, në një duel mes dy superfuqive të futbollit botëror.
Megjithatë, përtej emrave të mëdhenj si Lamine Yamal, Rodri, Unai Simon apo Marc Cucurella, ekziston një futbollist që shpesh kalon në heshtje, por që ka një ndikim të jashtëzakonshëm në mënyrën se si funksionon skuadra e Luis de la Fuentes.
Bëhet fjalë për Dani Olmon.
Spanja nuk ka një yll të vetëm që dominon gjithçka. “La Roja” funksionon si një makineri ku çdo lojtar ka rolin e tij, por Olmo është ai që shpesh lidh të gjitha pjesët e kësaj strukture.
Edhe pse nuk udhëheq ekipin në statistika si gola apo asistime, ndikimi i tij nuk matet vetëm me numra. Ai është lojtari që lidh mbrojtjen me sulmin, krijon hapësira dhe i jep ritëm lojës së Spanjës.
Olmo luan nominalisht si numër 8 ose numër 10, por në fushë ai ka liri të plotë. Detyra e tij kryesore është të lëvizë mes linjave, të gjejë hapësira dhe të jetë gjithmonë një opsion për shokët e skuadrës.
Një nga cilësitë më të mëdha të tij është aftësia për të lexuar situatat para se ato të ndodhin. Ai e kupton kur duhet të zbresë për të ndihmuar në ndërtim, kur duhet të sulmojë hapësirën dhe kur duhet të tërheqë një kundërshtar për të krijuar hapësirë për të tjerët.
Kjo u pa qartë në ndeshjet ndaj Portugalisë dhe Arabisë Saudite, ku Olmo shpesh shfaqej në zonat më të rëndësishme të fushës. Ai nuk kërkon vetëm topin, por krijon mundësi që skuadra ta qarkullojë atë me më shumë lehtësi.
Në sfidën ndaj Belgjikës, para golit të Fabian Ruiz, ishte pikërisht Olmo ai që krijoi situatën e rrezikshme me goditjen e tij, e cila u prit nga Thibaut Courtois para se topi të përfundonte në rrjetë.
Por puna e tij nuk ndalet vetëm në fazën sulmuese. Mesfushori është aktiv edhe në presing dhe në rikuperimin e topit, duke ndihmuar Spanjën të ruajë intensitetin e lartë që e karakterizon.
Në ndeshjen ndaj Austrisë, Olmo tregoi edhe një herë inteligjencën e tij taktike. Ai parashikoi situatat e rrezikshme, mbuloi hapësira dhe pengoi kundërshtarët të krijonin aksione të rrezikshme.
Sipas të dhënave të Sofascore, Olmo ka krijuar dy raste të mëdha në këtë Kupë Bote, duke qenë i dyti në skuadrën e Spanjës pas vetëm Marc Cucurellas. Ai është gjithashtu ndër liderët e ekipit për rikuperime të topit dhe driblime të suksesshme.
Edhe pse ka vetëm një asist në turne, ndikimi i tij është shumë më i madh sesa tregojnë statistikat. Olmo shpesh është lojtari që nis aksionin, krijon hapësirën ose bën lëvizjen që lejon një tjetër bashkëlojtar të shkëlqejë.
Trajneri Luis de la Fuente e kishte paralajmëruar këtë para fillimit të Botërorit.
“Ai është në formë fantastike. Jam i bindur se Olmo do të luajë një rol kyç në këtë Kupë Bote. Mund ta përdorim edhe në krah dhe jam i sigurt se do të gjejmë një vend për të, sepse ai do të japë një kontribut të madh”, kishte deklaruar trajneri spanjoll.
Deri tani, ai ka pasur të drejtë.
Nëse Spanja arrin ta fitojë Kupën e Botës, shumë do të flitet për rikthimin e Rodrit apo ndikimin e Mikel Merinos nga stoli. Por në mesin e arkitektëve të këtij suksesi, emri i Dani Olmos duhet të jetë padyshim në krye të listës. /Telegrafi/