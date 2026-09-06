Dalin pamjet e plota të sherrit mes Edit dhe Jozit, ky i fundit i kërkon llogari dhe e detyron të kërkojë falje
Pamjet e plota të përleshjes mes Jozit dhe Edit po qarkullojnë në rrjetet sociale, duke treguar ngjarjen që nga momentet e para, kur personat ndodhen ende brenda në makinë.
Videoja, e cila zgjat rreth 2 minuta e 50 sekonda, nis me Jozin duke u kërkuar personave që të bëjnë video.
Më pas, Edi shihet duke u ndaluar teksa lëvizte me makinë, ndërsa Jozi dhe persona të tjerë i dalin përpara. Në pamje bie në sy edhe një tabelë STOP e policisë, e mbajtur nga një person pranë Jozit.
Situata përshkallëzohet më pas në një përballje direkte. Jozi dëgjohet duke i kërkuar llogari Edit për deklaratat dhe fyerjet që ky i fundit kishte bërë më herët ndaj tij në rrjetet sociale.
Në vijim, në video shihet Jozi duke e goditur Edit me shuplakë.
Pamjet tregojnë gjithashtu se Jozi e detyron Edit të ulet në gjunjë dhe t’i kërkojë falje, gjë që Edi e bën. /Telegrafi/