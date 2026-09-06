Pamje magjepsëse në Venecia, Nicola Peltz shkëlqen me fustanin e Balenciaga-s
Nicola Peltz tërhoqi gjithë vëmendjen në tapetin e kuq në Venecia, ku u shfaq krah bashkëshortit të saj, Brooklyn Beckham, pak pasi u nderua me çmimin “Rising Star”.
Aktorja 31-vjeçare zgjodhi një fustan të gjatë blu kobalti nga Balenciaga, me një prerje të veçantë në pjesën e sipërme dhe një bisht të gjatë.
Ajo e mbajti pjesën tjetër të dukjes minimale, duke i lënë fustanit të ishte në qendër të vëmendjes, shkruan DailyMail.
Brooklyn, 27 vjeç, u shfaq elegant me smoking të zi dhe gjatë pozimit për fotografët i dhuroi Nicolës një puthje në faqe, ndërsa e mbajti pranë vetes.
Disa orë më herët, Nicola kishte marrë çmimin “Rising Star” në një ceremoni të zhvilluar në kopshtet e Casa Cinema Giovani.
Për këtë moment, ajo kishte zgjedhur një fustan të gjatë të zi, të cilin e kombinoi me vathë me smerald dhe diamant.
Në fjalimin e saj, aktorja falënderoi familjen dhe bashkëshortin për mbështetjen. “Familja ime është gjithçka për mua. Mami, babi, (vëllezërit) Diesel dhe Brad dhe Brooklyn ju falënderoj. Ju gjithmonë besoni tek unë. Mbështetja juaj është arsyeja pse unë mund të arrij yjet që në fillim”, u shpreh ajo.
Nicola gjithashtu falënderoi organizatorët për nderimin dhe iu drejtua Faye Dunaway, e cila në të njëjtën ceremoni u nderua me një çmim për arritje të përjetshme. /Telegrafi/