Dafina Zeqiri feston ditëlindjen e parë të Daskanit me një dedikim të veçantë
Këngëtarja, Dafina Zeqiri, po feston sot një moment shumë të veçantë në jetën e saj familjare.
Djali i saj, Daskani, ka mbushur një vit, duke shënuar ditëlindjen e tij të parë.
Me këtë rast, artistja ka ndarë në rrjetet sociale një fotografi prekëse nga momenti i lindjes së të birit, ku ai shihet menjëherë pasi erdhi në jetë.
Dafina Zeqiri/InstaStory
Krahas imazhit, Dafina i ka kushtuar një urim plot dashuri.
“Urime ditëlindja drita e shpirtit tem! T’du ma shumë se veten! Gjithmonë”, ka shkruar ajo, duke shprehur lidhjen e fortë që ka me djalin e saj.
Familja e Dafinës dhe bashkëshortit të saj, Kreshnikut, pritet të zgjerohet edhe më tej.
Çifti është në pritje të fëmijës së dytë, një tjetër djalë, duke e bërë këtë periudhë edhe më të veçantë për ta. /Telegrafi/