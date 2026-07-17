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Këngëtarja, Dafina Zeqiri, po feston sot një moment shumë të veçantë në jetën e saj familjare.

Djali i saj, Daskani, ka mbushur një vit, duke shënuar ditëlindjen e tij të parë.

Me këtë rast, artistja ka ndarë në rrjetet sociale një fotografi prekëse nga momenti i lindjes së të birit, ku ai shihet menjëherë pasi erdhi në jetë.

Dafina Zeqiri/InstaStory

Krahas imazhit, Dafina i ka kushtuar një urim plot dashuri.

“Urime ditëlindja drita e shpirtit tem! T’du ma shumë se veten! Gjithmonë”, ka shkruar ajo, duke shprehur lidhjen e fortë që ka me djalin e saj.

Familja e Dafinës dhe bashkëshortit të saj, Kreshnikut, pritet të zgjerohet edhe më tej.

Çifti është në pritje të fëmijës së dytë, një tjetër djalë, duke e bërë këtë periudhë edhe më të veçantë për ta. /Telegrafi/


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