Cristiano Ronaldo gjen golin e parë - Portugalia në epërsi
Cristiano Ronaldo ka gjetur rrugën e rrjetës në ndeshjen e dytë të Portugalisë në Kupën e Botës 2026, duke i dhënë avantazhin e hershëm skuadrës së Roberto Martinez ndaj Uzbekistanit.
Ylli portugez realizoi në minutën e 6-të, pas një aksioni të shkëlqyer të ndërtuar nga Joao Cancelo.
Mbrojtësi depërtoi në krah dhe shërbeu në mënyrë perfekte për Ronaldon, i cili nuk gaboi përballë portierit Abduvakhid Nematov, duke e dërguar topin në këndin e poshtëm të djathtë për rezultatin 1-0.
1-0 Portugal.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOAAALL!
RONALDO OPENS THE SCORING FOR PORTUGAL!!#PORUZB#Ronaldo
pic.twitter.com/iSgemWqrIW
— Just Football (@JustFootball_20) June 23, 2026
Goli i 41-vjeçarit i dha Portugalisë fillimin ideal në sfidën e vlefshme për fazën e grupeve, ndërsa Ronaldo vazhdon të dëshmojë se mbetet vendimtar edhe në skenën më të madhe të futbollit botëror.
Kapiteni portugez po luan në një tjetër turne historik me kombëtaren dhe synon të udhëheqë Portugalinë drejt fazës me eliminim direkt të Kupës së Botës 2026. /Telegrafi/