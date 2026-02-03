Cristian Romero pritet të largohet nga Tottenham verën e ardhshme, interes nga gjigantët e La Ligës
Sipas gazetarit argjentinas Gaston Edul, kapiteni i Tottenham, Cristian Romero, do të largohet nga klubi në verën e këtij viti.
27-vjeçari ka shprehur shpesh dhe publikisht pakënaqësinë e tij ndaj drejtuesve të klubit dhe duket i vendosur të largohet nga Londra Veriore.
Klubet nga La Liga, Barcelona dhe Real Madridi dhe disa liga të tjera kanë shfaqur interes për kampionin e botës.
Romero u bashkua me Tottenham si huazim nga Atalanta në verën e vitit 2021, ndërsa 12 muaj më vonë klubi e bleu përfundimisht.
Që atëherë, ai ka luajtur 151 ndeshje për Tottenham, duke shënuar 13 gola, përfshirë gjashtë këtë sezon – shifra më e lartë personale në karrierë. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals