Conor Benn i pamëshirshëm: Regis Prograis mbijeton, por pëson një leksion të rëndë
Conor Benn siguroi një fitore të pastër ndaj Regis Prograis me vendim unanim (98-92, 98-92, 98-92), pas një performance dominuese në Tottenham Hotspur Stadium, ku kontrolloi ritmin dhe zhvillimin e ndeshjes pothuajse nga fillimi deri në fund.
Benn e nisi përballjen me agresivitet të lartë, duke marrë menjëherë iniciativën dhe duke ushtruar presion të vazhdueshëm ndaj kundërshtarit. Me kombinime të shpejta dhe goditje të fuqishme, ai arriti ta trondiste disa herë Prograis, i cili u shfaq i pasigurt në lëvizje dhe me vështirësi në organizimin e sulmeve.
Gjatë ndeshjes pati disa ndërprerje për shkak të kapjeve dhe përplasjeve me kokë, të cilat i shkaktuan edhe prerje Bennit në zonën e syrit. Megjithatë, këto nuk ndikuan në ritmin e tij, pasi ai vazhdoi të ishte më aktiv dhe më i saktë në goditje.
Prograis pati momente të izoluara ku arriti të godasë me të majtën dhe të përfshihet në shkëmbime më të balancuara, duke treguar rezistencë dhe përvojë. Në një fazë të ndeshjes, ai arriti të fitojë terren dhe të japë shenja rikthimi, por nuk arriti ta ruajë atë ritëm për kohë të gjatë.
Conor Benn beats Regis Prograis by unanimous decision after 10 rounds 🔥#FuryMakhmudov pic.twitter.com/IT33s4tVhS
— Delinquent MMA (@DelinquentMMA) April 11, 2026
Nga ana tjetër, Benn u dallua për superioritetin në shpejtësi, energji dhe volum goditjesh. Ai dominoi sidomos në distancë të afërt, duke goditur fort në trup dhe duke e lodhur gradualisht kundërshtarin. Presioni i tij i vazhdueshëm nuk i dha hapësirë Prograis të vendoste ritmin apo të ndërtonte aksione të rrezikshme.
Me kalimin e raundeve, diferenca mes dy boksierëve u bë gjithnjë e më e dukshme. Prograis tregoi qëndrueshmëri dhe karakter duke qëndruar në këmbë deri në fund, por nuk arriti të jetë realisht konkurrues përballë dominimit të Benn.
Në fund, gjyqtarët vlerësuan në mënyrë unanime fitoren e Benn, duke konfirmuar një paraqitje shumë të fortë dhe të kontrolluar nga ana e tij./Telegrafi/