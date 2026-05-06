Ai ishte një boksier fenomenal, por jeta e tij u vodh - mbajti 19 vite burg për një krim që nuk e kishte kryer
Rubin Carter lindi më 6 maj 1937 dhe vdiq më 20 prill 2014. Ai ishte një boksier amerikan i peshave të mesme dhe një nga ikonat më të fuqishme të luftës kundër racizmit institucional në sistemin amerikan të drejtësisë. Jeta e tij u shënua përgjithmonë nga dënimi i tij për një vrasje të trefishtë që nuk e kreu, për të cilën kaloi pothuajse dy dekada pas grilave.
Në mesin e viteve të 60-ta, Carter ishte ndër luftëtarët më premtues në kategorinë e tij. I njohur me nofkën "Uragani" për shkak të stilit të tij shpërthyes të luftimit, ai ishte tashmë në kopertinën e revistës The Ring në vitin 1963, gjë që ishte një konfirmim i ngritjes së tij meteorike.
Ai ishte në konkurrencë serioze për kampion bote, dhe në vitin 1966 karriera e tij u shemb papritur. Atë vit, ai u akuzua për një vrasje brutale të trefishtë në një bar në Neë Jersey bazuar vetëm në dëshminë e dy kriminelëve që më vonë pranuan se kishin gënjyer nën presionin e policisë.
Ai qëndroi në burg për 19 vjet
Carter dhe i pandehuri tjetër, John Artis, mbajtën qëndrimin e tyre të pafajshëm, por një juri e përbërë tërësisht nga të bardhë i dënoi me burgim të përjetshëm. Edhe pse nuk kishte prova fizike që i lidhnin ata me vendin e krimit, Carter përfundoi në burg, ku kaloi 19 vjet.
Lufta e tij për drejtësi gjatë viteve është bërë simbol i luftës kundër diskriminimit racor dhe korrupsionit në sistemin amerikan të drejtësisë.
Historia e Carterit ka frymëzuar njerëz të panumërt, por askush nuk ka pasur një ndikim kaq të fuqishëm në ndryshimin e opinionit publik sa Bob Dylan. Në vitin 1975, Dylan shkroi këngën “Hurricane” apo në shqip “Uragani”, një baladë e fuqishme proteste që e alarmoi botën për padrejtësinë që kishte pësuar Carter.
Kënga u bë një himn për aktivistët. Dylan madje vizitoi Carterin në burg dhe organizoi koncerte bamirësie për të ndihmuar në ringjalljen e procesit ligjor.
Ai luftoi për viktima të tjera të pafajshme
Vetëm në vitin 1985 dënimi i Carterit u rrëzua përfundimisht, me një gjyqtar federal që vendosi përfundimisht se gjyqet bazoheshin në "paragjykime racore" dhe "taktika të paligjshme prokuroriale".
Pas lirimit të tij, Carter nuk doli në pension, por ia kushtoi pjesën tjetër të jetës së tij ndihmës së viktimave të tjera të vendimeve të padrejta përmes organizatës Innocence International.
Rubin "Uragani" Carter vdiq nga kanceri i prostatës në vitin 2014 në Toronto, ku jetoi vitet e fundit të jetës. Ai ishte më shumë sesa një boksier - ai ishte një simbol i luftës për të vërtetën dhe drejtësinë.
Rasti i tij vazhdon të mbahet mend si një nga shembujt më të famshëm të kombinimit vdekjeprurës të racizmit dhe shtypjes sistemike. /Telegrafi/