Reagime të rrëmbyeshme për fitoren e Usykut: "Ndarje e turpshme, Verhoeven është fituesi i vërtetë"
Boksieri ukrainas Oleksandr Usyk mbrojti titullin kampion bote në kategorinë e peshave të rënda në kategorinë WBC, duke mposhtur kikboksierin holandez Rico Verhoeven me nokaut në raundin e 11-të.
Megjithatë, fitorja u eklipsua nga vendimi kontrovers i gjyqtarit në ring, i cili e ndaloi ndeshjen menjëherë pas një rrëzimi të rëndë, pikërisht në momentin kur ra zilja për përfundimin e raundit.
Ky veprim shkaktoi reagime dhe dënime të ashpra nga shumë emra të njohur nga bota e arteve marciale.
Influencuesi dhe boksieri Jake Paul e quajti këtë ndarje "të çmendur", duke vënë në dukje se holandezi e kishte dominuar ringun deri në atë pikë.
Ish-kampioni i UFC-së, Francis Ngannou, gjithashtu u pajtua me të dhe mbështeti luftëtarin e mundur.
ABSOLUTE CHAOS 😱 USYK STOPS RICO!!!#UsykRico pic.twitter.com/3OHnaXPUv5
— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 24, 2026
"Të dobëtit nuk kanë kurrë shans, më besoni, e di për çfarë po flas. Por Rico ishte fituesi sonte. Pikë," tha Ngannou.
Pakënaqësia e publikut u përshkallëzua më tej kur u publikuan kartat e gjyqtarit, sipas të cilave ndeshja ishte plotësisht e barabartë para raundit të 11-të, megjithëse shumica e ekspertëve dhe spektatorëve besonin se Verhoeven po udhëhiqte bindshëm.
Ndërsa disa analistë argumentuan se Verhoeven do të ishte dëmtuar gjithsesi nga vendimi i gjyqtarit në fund të ndeshjes, të tjerë menduan se gjyqtari vetëm sa i kishte mohuar turmës një fund të pastër dhe të qartë të përleshjes.
Ish-boksieri Tony Bellew tha se Usyk ishte mposhtur në boks si kurrë më parë.
"Nuk mendoj se Rico do të kishte qenë në gjendje të vazhdonte në raundin e 12-të. Ai ishte i rraskapitur, i mbaruar", shtoi ai dhe më pas sugjeroi organizimin e një ndeshjeje rimeç.
Kampioni i pensionuar i botës, Sergio Mora, e quajti incidentin një "pushim të turpshëm".
Në fund, vetë Verhoeven reagoi pozitivisht ndaj idesë së një ndeshjeje të re dhe konfirmoi se, pavarësisht gjithçkaje, ai planifikon të vazhdojë karrierën e tij në boksin profesionist./Telegrafi/