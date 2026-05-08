Ai ishte një kriminel që grushtin e kishte më të fort se Tyson, vdekja e tij ende është një mister
Sonny Liston lindi më 8 maj 1932 dhe vdiq më 30 dhjetor 1970 dhe mbahet mend si një nga peshat e rënda më të frikshme të epokës së tij, një njeri që forca, goditjet dhe autoriteti i të cilit në ring i sollën një titull, por edhe një karrierë plot polemika.
Jeta e tij filloi larg shkëlqimit të boksit. Liston lindi në një familje të varfër fshatarësh në Arkansas, në tokë të varfër dhe të vështirë që e kultivonin sa më mirë që mundnin. Ai ishte fëmija i dytë më i vogël në një familje të madhe dhe edukimi i tij u shënua nga dhuna në familje. Ai më vonë tha: "E vetmja gjë që më dha ndonjëherë babai im ishte rrahja".
Data e lindjes gjithashtu nuk është plotësisht e qartë sepse certifikatat e lindjes nuk ishin të detyrueshme në Arkansas në atë kohë, kështu që vetë Liston përdori 8 majin 1932 për qëllime zyrtare, ndërsa kishte edhe vlerësime se ai ishte më i vjetër se sa ishte regjistruar.
Ai e la shkollën
Kur nëna e tij u zhvendos në St. Louis për punë, Liston qëndroi me të atin në fillim, pastaj u përpoq të shkonte në qytet për t'u bashkuar me ta. Në St. Louis, ai u përpoq për një kohë të shkurtër të shkonte në shkollë, por hoqi dorë pasi u tall për analfabetizëm, dhe punët që gjeti u përshkruan si të rastësishme dhe të vështira. Ai shpejt filloi të përfshihej në krim, duke marrë pjesë në vjedhje dhe grabitje, dhe në vitin 1950 përfundoi në burg në Missouri.
Ishte burgu ai që u bë një pikë kthese. Atje, një nga personat përgjegjës për sportin i sugjeroi të provonte boksin, dhe talenti i Listonit ishte aq i dukshëm sa iu dha lirim i parakohshëm me kusht. Ai shpejt filloi të fitonte turne të mëdhenj si amator, siç është Chicago Golden Gloves, dhe deri në vitin 1953, ai tashmë po ndërtonte një reputacion si një luftëtar që ishte e vështirë të injorohej.
Ngritja drejt titullit dhe ndjenja e pamposhtshmërisë
Ai u bë profesionist në vitin 1953 dhe shpejt u ngjit në divizionin e peshave të rënda, ndërkohë që mbante barrën e një të kaluare kriminale dhe lidhjeve që e ndiqnin. Ai solli në ring atë që publiku do ta mbante mend për dekada: presion, kontroll të qetë të distancës dhe një grusht që i vuri kundërshtarët në gatishmëri që para ziles së parë.
Kulmi erdhi në vitin 1962 kur ai mori titullin botëror duke e nokautuar Floyd Patterson në raundin e parë. Në një ndeshje rimeçi në vitin 1963, ai e përsëriti këtë sukses, përsëri në një çast, dhe gjatë asaj periudhe u bë kampioni i parë i WBC në peshën e rëndë.
Në atë kohë, ai dukej si një kampion që do të ishte shumë i vështirë për t’u rrëzuar nga froni. Ai njihej për forcën e tij të jashtëzakonshme, goditjen e tmerrshme, shtrirjen e gjatë dhe përshtypjen se mund ta shtypte një kundërshtar pa shumë dramë.
Por, ai e ndryshoi historinë
Liston e humbi titullin në vitin 1964 ndaj Muhammad Ali, i njohur atëherë si Cassius Clay. Ai e dorëzoi ndeshjen në cep të qoshes për shkak të një inflamacioni në shpatull, dhe menjëherë filluan historitë dhe dyshimet, duke përfshirë pretendimet se ai hyri në ndeshje me një shpatull të lënduar dhe se dyshohet se kishte pirë shumë një natë para meçit. Në ndeshjen e kthimit në vitin 1965, Liston u rrëzua në raundin e parë.
Pas humbjes së tij të dytë ndaj Ali, Liston qëndroi jashtë ringut për më shumë se një vit, pastaj u rikthye dhe pati një seri fitoresh me nokaut. Në fund të viteve të 60-ta, ai përsëri arriti nokaut, përpara se të humbiste ndaj Leotis Martin në raundin e nëntë në vitin 1969. Ai fitoi ndeshjen e tij të fundit në vitin 1970 kundër Chuck Wepner, në një ndeshje që u ndërpre pas raundit të nëntë për shkak të dëmtimeve të mëdha të shkaktuara.
Johnny Tocco, trajneri legjendar që e stërviti Mike Tyson në ditët e tij të para, nuk hezitoi ta shpallte Liston si goditësin më të fortë me të cilin kishte punuar ndonjëherë. Ai e përshkroi atë si një "makinë vrasëse", shikimi frikësues i së cilit i bënte kundërshtarët të tërhiqeshin para se të binte gongu i parë.
Thuhet se Tyson është pajtuar me këtë vlerësim. "Sonny Liston është luftëtari më i tmerrshëm që ka jetuar ndonjëherë. Nuk ka luftëtar si Sonny Liston. Sonny Liston është një përbindësh", ka thënë Tyson në Big Podcast me Shaq.
Vdekja dhe misteri i përjetshëm
Liston u gjet i vdekur më 5 janar 1971, në një shtëpi në Las Vegas, me policinë që dha datën e vdekjes së tij si 30 dhjetor 1970, bazuar në gazetat dhe shishet e qumështit të grumbulluara jashtë shtëpisë.
Policia arriti në përfundimin se nuk kishte shenja dhune dhe e konsideroi vdekjen e tij si mbidozë heroine, ndërsa një autopsi zyrtarisht e përcaktoi shkakun e vdekjes si bllokim pulmonar dhe dështim të zemrës, duke vënë në dukje se Liston kishte probleme paraprake me zemrën dhe mushkëritë dhe ishte shtruar në spital më herët atë muaj për dhimbje në gjoks.
Teori të ndryshme kanë qarkulluar për vite me radhë, nga përfshirja e tij në rrethe të rrezikshme deri te dyshimet se është vrarë, të cilat vetëm sa e nxitën më tej mitin e një burri që dukej si një forcë e natyrës në ring, por që shpesh jetonte në skajin e tij. /Telegrafi/