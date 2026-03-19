Çmimet e karburantit në Gjermani janë rritur ndjeshëm, po shqyrtohet mundësia e vendosjes së një takse të veçantë
Ministrja gjermane e Ekonomisë, Katherina Reiche të enjten kërkoi kujdes në lidhje me masat e reja lehtësuese, ndërsa çmimet e karburantit rriten për shkak të luftës SHBA-Izrael kundër Iranit.
Çmimet në pompa janë rritur me furnizimet globale nën presion për shkak të kontrollit të Iranit në Ngushticën e Hormuzit, sulmeve ndaj infrastrukturës iraniane të karburantit dhe kundërsulmeve të Teheranit në Gjirin Persik.
Çmimet e karburantit janë rritur ndjeshëm që nga pak para fillimit të luftës kundër Iranit në fund të shkurtit, transmeton Telegrafi.
Sipas të dhënave të Klubit të Përgjithshëm Gjerman të Automobilave, nafta është rritur me 42 euro centë (rreth 48 centë amerikanë) për litër (0.264 gallonë), ndërsa benzina E10 është rritur me gati 27 centë. Ritmi i rritjeve kohët e fundit është ngadalësuar.
Të mërkurën, çmimi mesatar ditor në të gjithë vendin ishte 2.044 euro për litër (8.83 dollarë për gallonë) për benzinën pa plumb E10 dhe 2.167 euro për litër (9.37 dollarë për gallonë) për naftën.
Çmimet e naftës u rritën përsëri të enjten pasi Katari raportoi dëme të mëdha në një strukturë të madhe të gazit natyror të lëngshëm pas sulmeve iraniane.
Reiche i tha Bundestagut se ajo që Gjermanisë nuk i duhet "20 ditë pas luftës" është "aktivizmi", duke theksuar se qeveria po vepron në një mënyrë të matur.
Ajo tha se po merren në konsideratë thirrjet për një kufizim të çmimit të karburantit, zbritje ose një taksë mbi të ardhurat e papritura, por se ato duhet të peshohen në krahasim me kostot dhe përfitimet.
Koalicioni ka prezantuar një paketë çmimesh karburanti që kërkon që stacionet e benzinës të rrisin çmimet vetëm një herë në ditë në mesditë, ndërsa lejon ulje në çdo kohë, së bashku me rregulla më të rrepta antitrust.
Bundestagu po përgatitet ta miratojë paketën sipas një procedure të përshpejtuar. Një votim në Bundestag është planifikuar për javën e ardhshme, duke i lejuar Bundesratit ta shqyrtojë atë të premten pasuese. Nëse masa do të lehtësojë çmimet mbetet e diskutueshme.
Zëvendëskryetari i grupit parlamentar të Social Demokratëve (SPD) të qendrës së majtë, Armand Zorn, tha se qeveria do të "përshtatet" nëse kriza vazhdon, duke shtuar se po diskutohet një taksë mbi të ardhurat e papritura dhe se përfitimi nga lufta është "i pahijshëm".
Ministri gjerman i Financave, Lars Klingbeil, i SPD-së, po shqyrton futjen e një takse të veçantë "për të hequr qafe fitimet e tepërta të krizës", tha një burim për ministrinë e tij.
Deputeti konservator demokrat i krishterë Sepp Müller sinjalizoi gjithashtu veprime të mëtejshme nëse situata vazhdon, duke akuzuar kompanitë e naftës se po rrisin çmimet.
Partitë e opozitës kritikuan qeverinë se po bën shumë pak, me udhëheqësen e Partisë së Majtë, Ines Schwerdtner, duke thënë se njerëzit po lihen pas dore.
Të Gjelbrit po avokojnë për një taksë mbi të ardhurat e papritura, me mbështetjen e SPD-së dhe të Majtës. E Majta po shtyn gjithashtu për transport publik më të lirë. /Telegrafi/