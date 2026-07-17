Çmime të çmendura biletash: Spanja dhe Argjentina luajnë finalen më të shtrenjtë në historinë e sportit
Ethet para finales së Kupës së Botës midis Spanjës dhe Argjentinës kanë arritur në pikën e vlimit, dhe bashkë me të edhe çmimet e biletave, të cilat po thyejnë të gjitha rekordet e mëparshme sportive.
Sipas informacionit të dhënë nga gazeta me reputacion RMC Sport, dueli i ardhshëm do të bëhet zyrtarisht finalja më e shtrenjtë në historinë e sportit. Dëshira e tifozëve për të parë drejtpërdrejt betejën historike për fronin planetar ka krijuar një kërkesë të paparë, dhe shifrat që qarkullojnë në publik janë fjalë për fjalë të çmendura.
Për një tifoz mesatar, të shkosh në stadiumin MetLife do të mbetet thjesht një ëndërr, duke pasur parasysh që çmimet e biletave janë rritur ndjeshëm.
Çmimi mesatar i biletave në treg aktualisht arrin në një shifër të pabesueshme prej 9,717 eurosh. Edhe nëse zgjidhni opsionin më të lirë, i cili përfshin vendet më të këqija në stadium dhe nuk përfshin ndonjë zbritje speciale, do t'ju duhet të shpenzoni deri në 3,496 euro.
🚨🚨 ESPAGNE 🇪🇸-🇦🇷 ARGENTINE VA DEVENIR LA FINALE LA PLUS CHÈRE DE L'HISTOIRE DU SPORT ! 🤯🤯🤑
Prix moyen d'une place : 9 717€. 😳
Billet le moins cher (hors tarif réduit) : 3 496€. 😭
Sur le site de revente de place, on a pu y trouver quelques billets proposés à 1 748… pic.twitter.com/DLNvSjMhP9
— Actu Foot (@ActuFoot_) July 16, 2026
Megjithatë, rekorde absolute po thyhen në platformat e rishitjes së biletave, ku janë regjistruar disa bileta, çmimi i të cilave arrin një shifër marramendëse prej 1,748,000 eurosh.
Sikur të mos mjaftonin çmimet astronomike, organizatorët e finales së madhe përballen edhe me rrethana të paparashikuara natyrore.
Konkretisht, pikërisht tre ditë para ndeshjes finale në stadiumin MetLife, Nju Jorku është mbuluar plotësisht nga tymi i dendur që vjen nga zjarret pyjore në Kanada. Kjo situatë krijon dramë shtesë dhe shqetësim të madh në lidhje me kushtet e ndeshjes, si dhe praninë e tifozëve në hapësirën e hapur.
Megjithatë, as problemet mjedisore, dhe as me sa duket çmimet e biletave prej miliona dollarësh, nuk do ta pengojnë spektaklin.
Përplasja e titanëve midis Argjentinës dhe Spanjës garanton historinë e futbollit, dhe të pasurit me fat që do të jenë në tribuna do të paguajnë çmimin më të lartë të regjistruar ndonjëherë në botën e sportit. /Telegrafi/