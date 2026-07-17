A është në rrezik finalja e Kupës së Botës? Shqetësimet rriten pas zjarreve në Kanada
Vetëm pak ditë para finales së Kupës së Botës, autoritetet në Nju Jork dhe Nju Xhersi kanë lëshuar një alarm shëndetësor për shkak të cilësisë së dobët të ajrit. Arsyeja është tymi nga zjarret pyjore nga Kanadaja, të cilat përfshin përsëri zonën më të gjerë të qytetit. Prandaj, zyrtarët u bënë thirrje banorëve të qëndrojnë jashtë sa më pak të jetë e mundur dhe të kufizojnë aktivitetet fizike.
Finalja e shumëpritur midis Spanjës dhe Argjentinës është planifikuar të zhvillohet të dielën (ora 21:00) në stadiumin MetLife i njohur edhe si “New York New Jersey” në East Rutherford. Cilësia e ajrit u përkeqësua pak para mbërritjes së ekipit kombëtar spanjoll të mërkurën në mbrëmje, pas fitores së tyre në gjysmëfinale kundër Francës në Teksas.
Pavarësisht kushteve, skuadra spanjolle zhvilloi një seancë stërvitore në ajër të hapur të enjten pa ndonjë problem të dukshëm dhe ende nuk ka komentuar publikisht për situatën e ajrit. Kombëtarja argjentinase, e cila mundi Anglinë në gjysmëfinale, do të zhvillojë seancën e parë stërvitore atje sot (e premte).
Primera toma de contacto con Nueva York.
Galería completa, ya sabes dónde 😉#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/cBE4ULznvz
— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 16, 2026
Tymi ka ndikuar tashmë në ngjarjet sportive
Qielli i tymosur dhe temperaturat e larta kanë ndikuar tashmë në ngjarjet sportive në rajon në fillim të kësaj jave. Të mërkurën, një ndeshje e Ligës Kombëtare të Futbollit për Femra (NËSL) midis Gotham FC dhe Washington Spirit u luajt në Citi Field, pavarësisht një mjegulle të dendur portokalli që mbulonte fushën. Për shkak të indeksit të dobët të cilësisë së ajrit (AQI), rregullat e ligës kërkonin dy pushime për pije freskuese në secilën pjesë.
Pas ndeshjes, yllja e Washington Spirit, Trinity Rodman, tha se besonte që ndeshja nuk duhej të zhvillohej fare.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: New York is completely covered in smoke from Canadian wildfires, exactly three days before the World Cup final, which will be featured in the Metlife Stadium. pic.twitter.com/3UyJJesXdP
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 17, 2026
Cilësia e ajrit pritet të përmirësohet
Ende nuk ka shenja se finalja e Kupës së Botës e së dielës do të ndikohet. Cilësia e ajrit pritet të përmirësohet të premten, ndërsa parashikimi i shiut për të shtunën duhet të ndihmojë në largimin e pjesës më të madhe të tymit të mbetur përpara ndeshjes Spanjë-Argjentinë, e cila pritet të tërheqë më shumë se 80,000 tifozë dhe të përfshijë një shfaqje plot yje në pjesën e parë. /Telegrafi/