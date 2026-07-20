Çmenduri në Madrid: Rreth 2 milionë njerëz u bënë pritje spektakolare kampionëve të rinj të botës
Spanja po feston fitimin e titullit të dytë në histori të Kupës së Botës, pasi në finalen e madhe mposhti Argjentinën me rezultat 1-0 pas kohës shtesë.
Një ditë pas triumfit historik, futbollistët dhe stafi teknik u kthyen në Madrid, ku u pritën nga një festë madhështore. Sipas vlerësimeve, rreth dy milionë tifozë mbushën rrugët e kryeqytetit spanjoll për të përshëndetur kampionët e botës, duke krijuar kolona të gjata njerëzish dhe duke bllokuar pjesë të tëra të qytetit.
Festimet nisën me vizita zyrtare te drejtuesit e shtetit. Fillimisht, kombëtarja u prit nga Mbreti Felipe VI dhe familja mbretërore në Pallatin Zarzuela. Princeshat ishin të veshura me fanellat e kombëtares spanjolle, ndërsa mbreti dhe mbretëresha i uruan lojtarët për suksesin historik.
Los campeones del Mundo son recibidos por SM los Reyes de España y por el presidente del Gobierno de España.#VamosEspaña pic.twitter.com/C5b4xegzSz
— RFEF (@rfef) July 20, 2026
Një nga momentet më të veçanta ishte takimi i Mbretit Felipe VI me talentin Lamine Yamal, të cilin e përqafoi ngrohtësisht gjatë ceremonisë.
Pas vizitës në pallatin mbretëror, kampionët u drejtuan për në Pallatin Moncloa, ku u pritën nga kryeministri Pedro Sánchez. Ai përgëzoi skuadrën për paraqitjet e saj, duke theksuar se "finalet nuk luhen, por fitohen", ndërsa shtoi se Spanja e ka dëshmuar këtë në mënyrën më të mirë të mundshme.
🤩 No cabe un alfiler en las calles de Madrid #VamosEspaña | #ReyesDelMundo pic.twitter.com/b4J2mQh5Tm
— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026
Më pas nisi parada e shumëpritur. Futbollistët hipën në një autobus të hapur dhe përshkuan rrugët e Madridit drejt sheshit ikonik Cibeles. Për shkak të turmës së jashtëzakonshme, autobusi lëvizte shumë ngadalë, duke u dhënë lojtarëve mundësinë të festonin për një kohë të gjatë me tifozët.
⭐️⭐️ Las estrellas brillan juntas#VamosEspaña | #ReyesDelMundo pic.twitter.com/7ctEpwrqx1
— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026
Atmosfera u ndez edhe më shumë kur sulmuesi Borja Iglesias mori rolin e DJ-së në autobus, duke lëshuar muzikë reggaeton që shoqëroi festën gjatë gjithë itinerarit.
Në qendër të vëmendjes ishte edhe Ferran Torres, i cili mbante një kapele me mbishkrimin ironik "Make Spain Great Again" ("Ta bëjmë Spanjën sërish të madhe"), një referencë humoristike ndaj sloganit të presidentit amerikan Donald Trump.
OH, FERRAN
España entera se vuelve loca con EL TIBURÓN #VamosEspaña | #ReyesDelMundo pic.twitter.com/xPHRi61URW
— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026
Ndërkohë, Lamine Yamal elektrizoi turmën kur mori mikrofonin dhe thirri: "Campeones del Mundo!" ("Kampionët e botës!"), ndërsa qindra mijëra tifozë iu përgjigjën me ovacione dhe brohoritje.
Edhe tifozët dhuruan momente argëtuese gjatë festës. Një banderolë që paraqiste vëllain e vogël të Yamalit, Keyne, të ilustruar si Jezu Krishti, tërhoqi vëmendjen e lojtarëve dhe shkaktoi të qeshura mes kampionëve të rinj të botës.
Madridi u shndërrua në një festë gjigante, duke përjetuar një nga ditët më të mëdha në historinë e futbollit spanjoll pas fitimit të Kupës së dytë të Botës. /Telegrafi./
⭐️⭐️ CELEBRACIÓN CAMPEONES DEL MUNDO
¡Síguela con nosotros EN DIRECTO!#VamosEspaña🇪🇸 | #ReyesDelMundo https://t.co/J4eTi8NmcJ
— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026