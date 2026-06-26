Çka po ndodh pranë rezidencës së Putinit?
Një pjesë e një autostrade kryesore në rajonin Tver të Rusisë është mbyllur plotësisht në të dy drejtimet, duke shkaktuar kaos në trafik dhe kolona të gjata automjetesh pranë zonës së Valdait, ku ndodhet rezidenca zyrtare e presidentit rus Vladimir Putin.
Sipas raportimeve të medias ruse “Ostorozhno, Novosti”, autoritetet nuk kanë dhënë asnjë shpjegim zyrtar për mbylljen e rrugës.
Seksioni i bllokuar shtrihet për rreth 90 kilometra dhe ndodhet pranë kompleksit presidencial në Valdai.
Mbyllja e papritur e autostradës ka nxitur spekulime, pasi në të njëjtën zonë pritet të zhvillohet një takim mes Putinit dhe presidentit bjellorus, Alexander Lukashenko.
Deri tani nuk janë bërë publike detaje për arsyet e kufizimit të qarkullimit apo për masat e sigurisë që kanë çuar në bllokimin e rrugës.
Autoritetet ruse nuk kanë komentuar lidhjen e mundshme mes mbylljes së autostradës dhe takimit të pritshëm. /Telegrafi/