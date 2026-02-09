Cilat vende të BE-së mund të përmbysin heqjen graduale të energjisë bërthamore?
Qeveritë në Belgjikë dhe Itali po përpiqen të hartojnë plane për një rikthim në energjinë bërthamore, ndërsa thirrjet për të përmbysur heqjen graduale të energjisë bërthamore në Spanjë mbeten të ashpra.
Shumica e vendeve evropiane mbështeten shumë në importe për të përmbushur nevojat e tyre për energji elektrike, duke e lënë kontinentin të prekshëm ndaj goditjeve gjeopolitike dhe konsumatorët dhe bizneset e tij të ekspozuara ndaj çmimeve deri në tre deri në katër herë më të larta se në SHBA ose Kinë, transmeton Telegrafi.
Në vitet e fundit, energjia bërthamore është rishfaqur në mënyrë delikate si një alternativë për të siguruar pavarësinë energjetike të Evropës, veçanërisht pasi mori statusin e një aktiviteti ekonomik kalimtar dhe të qëndrueshëm sipas rregullores së taksonomisë së BE-së, e cila synon të ndihmojë në zbutjen e ndryshimeve klimatike duke përcaktuar se cilat aktivitete ekonomike janë të qëndrueshme për mjedisin.
Megjithatë, ky veprim shkaktoi gjithashtu akuza të ashpra të "elegancës së mjedisit" për shqetësimet se energjia bërthamore prodhon mbetje radioaktive që kërkojnë ruajtje afatgjatë.
Lidhja e BE-së me atomin mbetet, pra, e ndërlikuar dhe e diskutueshme.
Pavarësisht një rritjeje të vogël afatshkurtër në prodhimin e energjisë bërthamore në të gjithë BE-në (4.8% midis viteve 2023 dhe 2024), kryesisht e nxitur nga Franca (+12.5%), shumica e vendeve në fakt po e zvogëlojnë atë, nëse jo po e heqin gradualisht plotësisht, siç është Gjermania, dhe në të ardhmen e afërt, Spanja.
Trendi afatgjatë që nga fillimi i mijëvjeçarit është i një rënieje të lehtë por të qëndrueshme.
A po ndryshon era?
Në buxhetin e saj të ardhshëm 2028-2034, për herë të parë, Komisioni Evropian propozoi energjinë bërthamore si të pranueshme për financim nga BE.
Propozimi nuk ka gjasa të kalojë; megjithatë, vende si Belgjika ose Italia po shqyrtojnë mundësinë e mbajtjes së energjisë bërthamore ose rikthimit të saj.
Italia, në veçanti, pavarësisht jo një, por dy referendumeve kundër energjisë bërthamore (në 1987 dhe 2011), ka prezantuar një projektligj për të hapur rrugën për një rikthim.
Të dy vendet ishin gjithashtu midis 11 shteteve anëtare të BE-së që në vitin 2024 nënshkruan një deklaratë të përbashkët,duke bërë thirrje për "zhbllokimin e plotë" të potencialit të energjisë bërthamore.
Në Belgjikë, ku qeveria po përpiqet të shtyjë mbylljen e reaktorëve të saj, propozimi është përballur me kundërshtim të fortë nga Engie, prodhuesi kryesor i energjisë në vend, i cili do të preferonte të investonte në centrale me erë, diellore, bateri dhe gaz.
Edhe Holanda, pavarësisht një rënieje të energjisë elektrike të gjeneruar nga energjia bërthamore (-10%), synon të krijojë dy centrale të reja dhe të zgjasë jetëgjatësinë e reaktorit Borssele.
Nga ana tjetër, edhe mbyllja graduale e planifikuar e Spanjës është përfshirë në polemika. Organizatat e shoqërisë civile pro-bërthamore e kanë çuar çështjen në Komitetin e Peticioneve të Parlamentit Evropian, duke paralajmëruar se mbylljet e planifikuara do të "ngarkojnë më tej rrjetet e furnizimit".
Planet e Belgjikës dhe Holandës u kritikuan nga Ausgestrahlt, një organizatë anti-bërthamore me seli në Gjermani, e cila i tha Europe in Motion se ato janë jorealiste dhe tepër të shtrenjta.
'Njohje e ngadaltë' e kompromiseve bërthamore
Avokatja dhe ekspertja bërthamore, Zion Lights, shprehu një mendim të ngjashëm, duke deklaruar se një rritje e mundshme e prodhimit të energjisë bërthamore, të paktën gjatë dekadës së ardhshme, "do të vijë nga zgjatjet e jetëgjatësisë, rinisjet dhe kthesat politike në vend të një vale ndërtimesh të reja".
"Në planin afatgjatë, nëse energjia bërthamore do të zgjerohet ndjeshëm do të varet më pak nga opinioni publik dhe më shumë nga fakti nëse Evropa mund të mësojë përsëri se si të ndërtojë dhe financojë projekte të mëdha infrastrukturore", tha ajo për Europe in Motion.
Lights beson se prodhimi bërthamor do të rritet në të gjithë kontinentin, "por jo në një vijë të drejtë. Ajo që po shohim në të gjithë Evropën nuk është një konvertim i papritur pro-bërthamor, aq më tepër një njohje e ngadaltë e kompromiseve".
"Vendet që dikur e trajtonin energjinë bërthamore si një problem politik po fillojnë ta rizbulojnë atë si një sistem energjie që tashmë ekziston, tashmë funksionon dhe tashmë ofron sasi të mëdha të energjisë me karbon të ulët", tha ajo. Pamja aktuale e ka Evropën të ndarë në dy grupe.
Njëra është Aleanca Bërthamore, e udhëhequr nga Franca dhe e mbështetur nga prodhues aspirantë si Polonia, Kroacia dhe Estonia, si dhe shumica e prodhuesve aktualë bërthamorë.
Në frontin e kundërt, një grup i vetëm burimeve të rinovueshme i drejtuar nga Gjermania dhe i mbështetur nga Portugalia dhe Austria, të dyja me një politikë kombëtare anti-bërthamore afatgjatë.
Për të zvogëluar kostot e mëdha fillestare dhe kohëzgjatjen e gjatë të ndërtimit të centraleve bërthamore tradicionale, vende si Estonia, Rumania, Suedia dhe Polonia po eksplorojnë alternativa si Reaktorët Modularë të Vegjël (SMR), avantazhet e të cilëve janë paraqitur edhe nga vetë BE-ja.
Prodhimi i tyre i energjisë është rreth një e treta deri në një të pestën e reaktorëve tradicionalë. Megjithatë, ato mund të prodhohen në fabrika dhe të vendosen më vonë në vend, madje edhe në zona të largëta.
Në të njëjtën kohë, kërkesat për menaxhimin e mbetjeve do të ishin të ngjashme me ato të një reaktori konvencional.
Pavarësisht nëse prodhimi bërthamor do të rritet apo jo, problemi i furnizimit me energji mbetet kritik për Evropën.
Megjithëse energjia e rinovueshme ka përparuar ndjeshëm në dy dekadat e fundit, era, dielli dhe hidrocentralet e kombinuara ende përbëjnë më pak se gjysmën e konsumit të energjisë elektrike të BE-së. /Telegrafi/
