Cilat kombëtare janë eliminuar tashmë nga Kupa e Botës 2026?
Kupa e Botës 2026 po hyn në fazën vendimtare të ndeshjeve në grupe, ndërsa shumë ekipe ende luftojnë për një vend në raundin e 32 skuadrave më të mira.
Megjithatë, disa përfaqësuese tashmë janë eliminuar matematikisht dhe nuk kanë më asnjë mundësi për të vazhduar më tej në turne.
Me formatin e ri prej 48 ekipesh, dy skuadrat e para nga secili prej 12 grupeve kualifikohen automatikisht në fazën e eliminimit direkt, ndërsa atyre u bashkohen edhe tetë skuadrat më të mira që përfundojnë në vendin e tretë.
Deri tani, shtatë kombëtare janë eliminuar zyrtarisht nga Kupa e Botës 2026:
- Republika Çeke (Grupi A) – Përfundoi në vendin e fundit pas humbjes ndaj Meksikës.
- Katari (Grupi B) – Grumbulloi vetëm një pikë në tre ndeshjet e grupit.
- Haiti (Grupi C) – U eliminua pas humbjeve ndaj Skocisë, Brazilit dhe Marokut.
- Turqia (Grupi D) – Humbjet ndaj Australisë dhe Paraguait e lanë pa asnjë mundësi kualifikimi.
- Tunizia (Grupi F) – U eliminua pas humbjeve të thella kundër Suedisë dhe Japonisë.
- Jordania (Grupi J) – Debutuesja aziatike nuk arriti të sigurojë pikë pas humbjeve ndaj Austrisë dhe Algjerisë.
- Panamaja (Grupi L) – U eliminua para kohe pas disfatave kundër Ganës dhe Kroacisë.
Këto shtatë skuadra nuk kanë më asnjë mundësi për të siguruar një vend në raundin tjetër, qoftë përmes renditjes së grupit apo përmes klasifikimit të skuadrave më të mira të vendit të tretë. /Telegrafi/
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