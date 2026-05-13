Chrysler po punon në një veturë të re shumë të lirë
Chrysler nuk ka një gamë të gjerë makinash. Tani për tani, mund të zgjidhni midis dy versioneve të të njëjtit minifurgon - kaq është.
Modeli 300 u shua në fund të vitit 2023, dhe që atëherë, kryesisht ndihet sikur Stellantis e ka braktisur markën. Por ndryshime të mëdha mund të jenë në horizont, transmeton Telegrafi.
Në një intervistë me The Detroit News, tregtari i Chrysler në Pensilvani, Dave Kelleher, zbuloi se vjeshtën e kaluar, drejtuesit e Stellantis u treguan tregtarëve një model të mundshëm të ardhshëm të quajtur Pronto.
Ky model thuhet se do të fillonte në rangun prej 20,000 dollarësh, me prodhuesin e makinave që shfaqte gjithashtu modele të përballueshme për Jeep dhe Dodge.
Chrysler ka vuajtur kryesisht nën Stellantis - jo se ishte veçanërisht i fortë kur ishte pjesë e Fiat Chrysler Automobiles. Tani është një nga dhjetëra markash brenda bashkimit të FCA dhe PSA Group.
E ardhmja e kompanisë mund të zbulohet më 21 maj, kur prodhuesi i makinave planifikon të organizojë një ditë investitorësh në Auburn Hills për të zbuluar planin e saj të ri strategjik. Stellantis do të nxjerrë në pah objektivat e saj financiare, teknologjinë dhe produktet.
Ndërsa një raport i prillit pretendonte se prodhuesi i automjeteve synon të përqendrojë investimet e tij në Jeep, Ram, Peugeot dhe Fiat, drejtori i ri ekzekutiv i Chrysler, Matt McAlear, i cili mbikëqyr edhe Dodge, tha se Chrysler do të luante një "rol të madh" në ditën e investitorëve. Çfarë do të thotë kjo mbetet një mister.
"Nuk mendoj se ka diçka për t'u shqetësuar. Janë disa gjëra për të cilat kemi folur tashmë me këshillin tonë kombëtar të shitësve dhe jemi të emocionuar t'i paraqesim ato në një farë mënyre", tha ai.
Pacifica e përditësuar e vitit 2027 është në rrugën e saj drejt shitësve tani, me një fashë të re të përparme. Voyager është i ‘vdekur’, i zëvendësuar nga një version i ri i Pacifica që ruan gjuhën e dizajnit të modelit të vitit 2026. Shitjet e Chrysler ranë me 28 përqind gjatë tre muajve të parë të vitit. /Telegrafi/