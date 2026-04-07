Chrome më në fund me skeda vertikale
Pas vitesh rezistence, Google Chrome më në fund po përvetëson skedat vertikale — një veçori e popullarizuar më së fundmi nga shfletuesi Arc, një paraardhës i shfletuesit AI Dia.
Google njoftoi të martën se përdoruesit e Chrome do të kenë mundësinë të aktivizojnë skedat vertikale, të cilat do t'i zhvendosin skedat në anën e dritares së shfletuesit, duke e bërë më të lehtë leximin e titujve të faqeve të plota dhe menaxhimin e grupeve të skedave.
Pasi të aktivizohen, skedat vertikale do të mbeten cilësimi i parazgjedhur derisa përdoruesi ta ndryshojë përsëri, transmeton Telegrafi.
Kompania po shton mbështetje për skedat vertikale së bashku me një version të rifreskuar të Modalitetit të Leximit, përvojën e saj të leximit pa shpërqendrime dhe të fokusuar në tekst.
Ndryshimet tregojnë se si konkurrenca në rritje nga shfletuesit modernë ka ndikuar në zhvillimin e Chrome, ndërsa gjithashtu potencialisht kufizon tërheqjen e rivalëve që synojnë të dallojnë shfletuesit e tyre me veçori që Chrome nuk i ka.
Kompania vëren se skedat e reja vertikale mund të aktivizohen në çdo kohë duke klikuar me të djathtën në një dritare të Chrome dhe duke zgjedhur "Shfaq skedat vertikalisht".
Kompania thotë se nuk ka një kufizim të prerë për numrin e skedave që mund të hapen (përtej asaj që do të kufizohej tashmë nga hardueri i përdoruesit).
Skedat vertikale funksionojnë njësoj si skedat horizontale, që do të thotë se mund të keni dritare të ndryshme Chrome me grupin e tyre të skedave ose grupeve të skedave.
Njerëzit që preferojnë skedat vertikale kanë tendencë të jenë përdorues të përparuar ose studiues që mbajnë rregullisht shumë skeda të hapura në shfletuesin e tyre dhe shpesh kanë vështirësi në gjetjen e skedave të duhura kur gjërat bëhen të mbingarkuara.
Kjo është veçanërisht e vërtetë nëse keni tendencë të hapni skeda të shumta nga e njëjta faqe, me të njëjtën favicon.
Kjo nuk është hera e parë që Google ka eksperimentuar me vendosjen e skedave në anën e shfletuesit. Kompania e testoi këtë veçori në një dekadë të mëparshme, por nuk doli kurrë nga beta. Këtë herë, megjithatë, zhvillimi ka përparuar dhe përdoruesit e zgjuar tashmë kanë qenë në gjendje ta aktivizojnë opsionin duke aktivizuar një flamur në versionet e fundit të Chrome.
Me shumë mundësi, vendimi i Google për të ecur përpara është ndikuar nga interesi për shfletuesit alternativë të internetit, si Arc dhe të tjerë nga prodhuesit e IA-së, të cilët shpresojnë të bindin përdoruesit e Chrome të bëjnë një ndryshim. /Telegrafi/