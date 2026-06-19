Christina Aguilera habit me transformimin e saj në eventin e Barack Obamës
Christina Aguilera tërhoqi vëmendjen me paraqitjen e saj në ceremoninë e hapjes së Obama Presidential Center në Chicago të enjten, por disa fansa mbetën të habitur nga ndryshimi i dukshëm në pamjen e saj.
Ikona e muzikës pop, 45 vjeçe, dhuroi një performancë mbresëlënëse teksa interpretoi versionin e saj të këngës What a Wonderful World, e cila ishte përzgjedhur nga vetë Barack Obama.
Flokët e saj bionde ishin stiluar thjesht ndërsa ajo ngjitej në skenë, por përdoruesit e rrjeteve sociale vunë re menjëherë se fytyra e saj dukej ndryshe, duke spekuluar se kjo mund të ishte rezultat i grimit të rëndë ose ndonjë ndërhyrjeje estetike.
“A është kjo një imituesе e Christina-s apo është e vërteta?”, shkroi një komentues.
“Zëri është i saj, por fytyra jo”, tha një tjetër.
Një përdorues i tretë mendoi se këngëtarja i ngjante ish-bashkëyllit të saj Cher nga filmi Burlesque. “Christina ngjan me Cher-in kur ajo mban paruke bionde”, shkroi ai.
Aguilera ishte vetëm një nga shumë artistët që performuan në këtë ngjarje, ku morën pjesë edhe disa nga muzikantët e preferuar të Obamës.
Në mesin e të pranishmëve ishin Bono, John Legend, Marc Anthony, Eddie Vedder, Bruce Springsteen dhe Stevie Wonder, ndërsa Jennifer Hudson interpretoi himnin kombëtar.