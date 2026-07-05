Cherki shpërthen ndaj gjyqtarit pas ndeshjes Francë – Paraguai: Nuk e dija se mund të bëje 30 ndërhyrje pa marrë karton
Kontestimet për gjykimin e ndeshjes mes Francës dhe Paraguajit në fazën e 1/8 së finales së Kupës së Botës 2026 nuk kanë të ndalur.
Mesfushori francez Rayan Cherki kritikoi ashpër arbitrin uzbek Ilgiz Tantashev pas fitores minimale 1-0 të "Les Bleus", duke shprehur habinë për mënyrën se si u drejtua takimi.
Sipas Cherkit, lojtarët e Paraguajit përdorën një lojë tepër fizike, me ndërhyrje të ashpra dhe shpesh të rrezikshme, por nuk u ndëshkuan asnjëherë me karton të verdhë.
Ndërkohë, Franca përfundoi ndeshjen me tre kartonë të verdhë.
"Ne e dinim se do të ishte një ndeshje shumë e luftuar, por për ne kishte shumë rëndësi ta fitonim një sfidë të tillë në Kupën e Botës”.
“Donim t'u tregonim të gjithëve se kombëtarja e Francës jo vetëm që di të luajë futboll të bukur, por di edhe të luftojë", deklaroi Cherki për beIN Sports.
Në fund, ai nuk e fshehu ironinë ndaj arbitrimit:
"Nuk e dija se mund të bëje 30 ndërhyrje pa marrë karton".
Në statistika, Paraguaji regjistroi 12 faulle. Deklarata e yllit francez pasqyron pakënaqësinë e madhe në kampin Francës, ku shumë lojtarë mbetën të zhgënjyer nga gjyqtari gjatë kësaj përballjeje. /Telegrafi/