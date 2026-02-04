Chelsea përgatit 120 milionë euro për dy yje të Real Madridit
Chelsea ka hartuar një ofertë të madhe financiare për të tërhequr dy nga lojtarët e rinj më premtues të Real Madridit. Klubi londinez planifikon të paguajë 120 milionë euro për të siguruar nënshkrimet e përhershme të Endrick dhe Nico Paz.
Të dy futbollistët kanë arritur të realizojnë potencialin e tyre jashtë kryeqytetit spanjoll, duke u bërë emra të shquar në skenën ndërkombëtare. Nico Paz ka dominuar futbollin italian me Comon, ndërsa sulmuesi brazilian vazhdon të fitojë përvojë me Lyonin.
Ky veprim strategjik i përgjigjet nevojës së klubit nga Stamford Bridge për të konsoliduar një sulm të ri, por menjëherë efektiv. Plani sportiv i Bluve synon të qëndrojë përpara konkurrencës duke siguruar talentë që tashmë e kanë provuar vlerën e tyre në ligat kryesore.
Nico Paz është bërë një nga zbulimet më mbresëlënëse në Serie A nën drejtimin e Cesc Fabregas. Mesfushori sulmues argjentinas ka treguar një pjekuri përtej moshës së tij, duke bërë që Real Madridi të reagojë menjëherë.
Klubi, i kryesuar nga Florentino Perez, do të ushtrojë klauzolën e riblerjes prej 9 milionë eurosh për të rifituar kontrollin e lojtarit. Megjithatë, Chelsea nuk është e gatshme të mbetet thjesht spektatorë dhe po përgatit një ofertë prej 50 milionë eurosh për organizatorin e lojës. Ideja është të krijohet një mesfushë sulmuese ëndrrash ku lojtari me këmbë të majtë do të bashkëpunonte me Cole Palmer dhe Estevao.
Chelsea po planifikon të largojë lojtarë si Pedro Neto dhe Jamie Gittens për t’i bërë vend kësaj gjenerate të re organizatorësh loje. Me mbërritjen e këtij organizatori, skuadra do të fitonte një rrjedhshmëri në pasimet e fundit që i ka munguar në situata me presion të lartë.
Nga ana tjetër, situata e sulmuesit brazilian është një nga temat më të shpeshta të bisedave në korridoret e Valdebebas. Endrick do ta përfundojë periudhën e tij të huazimit në Francë dhe do të konsiderojë një rikthim në Santiago Bernabeu vetëm nëse i garantohet kohë cilësore loje.
Duke pasur parasysh pasigurinë rreth rolit të tij te kampionët spanjollë, Chelsea ka dalë me një ofertë joshëse prej 70 milionë eurosh. Klubi londinez ka nevojë për një lojtar të synuar pas largimeve të planifikuara të sulmuesve të rinj Liam Delap dhe spanjollit Marc Guiu.
Për Liam Rosenior, trajnerin e Chelseat, blerja e një finalizuesi të kalibrit të amerikano-jugorit është një përparësi absolute për vitin 2026. Chelsea është i bindur se ky nënshkrim i dyfishtë do t'i lejonte klubit të garonte për titullin e Ligës Premier kundër Manchester Cityt dhe Liverpoolit. /Telegrafi/